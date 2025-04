Bajo vil desolación

Y en ese sufrir me andaba cuando dos noticias de una crueldad inconcebible… una correspondiente a pasado reciente y otra del día… revolvieron mi mente poco más sin permitirme definir cuál era en realidad el estado de ánimo al que había llegado hasta que di con la palabra “desolación” especificada para quien está arruinado, yermo, vacío o sin vida o, al igual, para quien está lleno de dolor, amargura y tristeza, que es justo como me sigo sintiendo porque sí, claro, es de reconocer y animar la enorme valía de la condena histórica que, gracias a la habilidad de la abogada Mónica Huerta Muñoz, decidió aplicar la Jueza Alicia Basurto García al infeliz del tal Benjamín N, que con descarada premeditación, alevosía, ventaja y enorme ingratitud envenenó hace poco más de un año a los perritos queretanos ATHOS (Border Collie-certificado internacionalmente como perro de búsqueda y rescate) y TANGO (Yorkshire-especializado en dar asistencia emocional) por el sólo hecho de haber tenido la desgracia de vivir en el mismo entorno que su asesino, condenado ahora a 10.5 años de prisión y al pago de 151 mil 464 pesos por el daño irreparable causado a la sociedad; 12 mil 600 pesos por atención médica y gastos funerarios; 17 mil 328 pesos más por la atención psicológica que hubo de recibir Armando Edgar Martínez Olguín, rescatista y custodio de ambos perros, más 2 millones 145 mil 479 pesos como Reparación del Daño, mismo que nunca será satisfactorio por cuanto no sólo privó de la vida a dos seres increíbles y adiestrados para proporcionar ayuda a la humanidad, sino que además lo hizo dolosamente emponzoñando salchichas, lo que conllevó gran sufrimiento y dolor agónico a los chiquitos, sin omitir que con ello también puso en riesgo la vida de su manejador al contaminarse durante un esfuerzo inútil por salvarles la vida, pero, como nada se acaba hasta que se termina, todavía no cantemos victoria pues resulta que por ley el delincuente tiene la oportunidad de meter un recurso de apelación, lo que impedirá su ingreso inmediato a la cárcel, más razón por la que deberá estar estrechamente vigilado a fin de que no desaparezca como el desgraciado de Eduardo Serio, responsable de delito de maltrato a cientos de grandes felinos en su dizque santuario BJWT.

Seguramente el tipejo alegará no estar en posibilidad de pagar los montos señalados dada su condición económica y edad (60 años), así que… será donde queremos ver al poder judicial imponiéndose en aras de dar lección inolvidable para ocurrencias criminales como tal. La lectura formal de la sentencia habrá de darse el próximo 30 de agosto a las 14:30 horas, y ojalá sin pasar tanto tiempo, pueda suceder igual con el artero crimen contra la cría de una especie silvestre en vías de extinción y por tanto protegida por las leyes mexicanas, que nunca de los nuncas debió morir a manos de esa horda de primitivos que innecesariamente y con lujo de violencia, en medio de burlas y risotadas, incluidas las de la propia policía, fue asfixiada y aborregada para continuar con el festín. Me refiero a la osezna de aproximadamente 4 meses de edad y con tan sólo 29 kilos de peso, que seguramente hambreada y sin la madre se acercó a la comunidad Los Castaños, Coahuila, para buscar comida y agua, encontrándose para su desgracia con una caterva de miserables, parte de ese pueblo bueno y sabio que le dieron muerte de la forma más espantosa posible. Hay pruebas contundentes contra esos asesinos, que no deberán ser exculpados por su condición. La Fiscalía del Estado y la FGR están obligadas a ejercer acción legal absoluta para evitar que situación así se repita. Al respecto, la ProFePA informó que actuará con todo rigor, pero… ¿con qué cara lo hará su titular, Blanca Alicia Mendoza, cuando tiene promovida una denuncia por haber permitido y alentado la castración del OSO NEGRO 34 que, por cierto, lo desapareció del panorama?

Siquiera la UAM-Xochimilco respondió a la altura en voz de su Rector, Dr. Francisco Soria, cancelando el seminario taurómaco.

