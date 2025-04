Por lo menos désele la oportunidad

Paso a comentar en otro asunto que hoy jueves 11 de agosto (víspera del Día Mundial del Elefante), a partir de las 12 y hasta más-menos las 18 horas (quien guste súmese en cualquier momento), varias organizaciones animalistas y fieles seguidores de las mismas, señaladamente de la criatura por la que abogarán, se estarán dando cita en la plancha del Zócalo, justito frente a las oficinas de la Dra. Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno en CDMX, para por medio de diversas disciplinas artísticas y otras actividades provocadoras para la consciencia, manifestarse pacíficamente en solicitud de una respuesta firme, contundente y comprometida por la que se permita el traslado de la elefante africana ELY a un lugar de reposo exclusivo para individuos en su condición; petición que, ha de saberse, públicamente se comprometió doña Claudia a que sería debidamente atendida por su Secretaria de Medio Ambiente, la oceanógrafa Marina Robles, pero que transcurridos 8 meses de la instrucción no ha pasado nada, lo que se entiende, porque sobre el tema sólo percibe lo que su viciado encargado de los zoológicos le induce.

Lo anterior se dio el pasado 15 de enero, durante una visita-campañista que CSP realizó al Zoológico San Juan de Aragón, donde la cabeza de la AC Abriendo Jaulas & Abriendo Mentes, Diana Valencia, siempre está presente, aprovechando entonces la ocasión para mediar por ELY, a quien le lleva especial marcaje desde el 2017, primero exigiendo su atención médica adecuada y ahora que se ha demeritado más su salud física y mental, buscando su traslado a sitio especializado en la rehabilitación de animales dañados por la impertinencia humana, como es el caso, logrando su propósito incluso con apoyo de destacados especialistas y hasta con gastos pagados.

Ha de saberse que permanentemente pierdo el sueño por las criaturas en crisis, incluyendo a las humanas. Es un sinvivir lo que padezco con ello, pero esta condición de ELY me provoca, además, sobresaltos, especialmente desde que descubrí una foto de ella que me dijo más que mil palabras. Se trata de un pleno de su cara con la boca abierta en un rictus de angustia, como si quisiera emitir un doloroso grito que se le traba… sí… tal como le pasa al actorazo Al Pacino en El Padrino III, cuando le matan a la hija, y que observándola más de cerca, caray, me sacude con su mirada… fija totalmente en el ojo de esa lente a la que le permitió capturarla para siempre, como buscando entendimiento y comprensión al otro lado. Es algo que debería provocar a doña Claudia una reacción más allá de las recomendaciones de su científico de cabecera en la materia, que lejos, muy lejos de mejorar la condición de ELY, sostiene que debe quedarse encerrada por siempre exponiendo enemil estupideces, claro, hasta que más adelante se vea en la necesidad de aplicarle eutanasia, porque lamentablemente así terminará siendo, pero la única verdad es que no quiere verse con el lugar vacío, exhibiendo así su egoísmo y limitada capacidad de miras, por cuando la tendencia mundial -dada la mentalidad, costumbres, necesidades y sufrimiento demostrado en los elefantes (puntos sobre los que escribí hace poco, detallándolos con fundamento científico)- es ya no tenerlos recluidos en recintos “naturalizados” y pequeños para la amplitud de movimiento y exploración que la especie requiere; peor todavía conservando en solitario a una hembra. Ello simplemente es: in-de-cen-te, así que, bajo Derecho de Petición ordénese el traslado de ELY, entendiéndose tal como Reparación del Daño.

