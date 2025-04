¿Vuelta al pasado?

El jueves anterior… como ya se me ha hecho costumbre… me quedé sin espacio para abordar a mayor detalle un tema que se me sigue atragantando, como seguramente igual a las tantísimas personas que intervinieron como testigos presenciales, apersonándose en el sitio o pronunciándose vía redes sociales, en reclamo a lo acontecido a dos perritos atropellados aproximadamente a las 6 de la mañana del pasado día 19 en las vías de la malograda Línea 12 del METRO, Servicio de Transporte Colectivo que tras el tremendo hecho emitió una simple TARJETA INFORMATIVA lamentando… ¡ajá!... lo sucedido, e informando a la vez que había muerto el perrito más severamente dañado al quedar cercenadas sus 4 extremidades; ello, supuestamente pese al esfuerzo por disminuir la velocidad del tren en un intento por librarlo, pero acción de la que se duda por parte de espectadores que así lo manifestaron; pero además, lo que probablemente no le fue informado detalladamente a Guillermo Calderón (@GCalderon_Metro), Director General del transporte masivo naranja, fue que al implementar el protocolo para estas situaciones y sacar de las vías a las criaturitas, el lomito amputado, cual ser inerte simplemente fue colocado sobre el frío piso del andén correspondiente, ¡aún con vida!, y que en lugar de cobijarlo mientras llegaba el auxilio sencillamente fue tapado con una bolsa plástica negra, de esas para sacar la basura, lo que seguramente le impidió jalar aire mientras agonizaba bajo estado de shock por el dolor y la pérdida de sangre. Una infamia. Tampoco siendo tan activo en redes sociales, el funcionario se dio cuenta de que compañeras del sector protector como Pamela Trueba habían solicitado con desesperación la inmediata entrega de los dos animalitos para darles la obligada y debida atención médico veterinaria, peeeeero, el servidor público fue sordo y ciego a esas urgentes peticiones donde al parejo se le solicitaba proporcionar los nombres y cargos del personal involucrado, que como menos fue omiso. Lo anterior, a fin de complementar la denuncia que casi al tiempo se redactó para ser presentada ante la Fiscalía Especializada en este tipo de DELITOS, a objeto de fincar responsabilidades y aún sin conocer que el animalito (¿o los dos?) había sido… según… trasladado al Centro de Transferencia Canina cuando debió de haber sido llevado ¡a la de ya!, a la clínica veterinaria más cercana para poderlo ayudar a morir sin dolor ni sufrimiento. ¿Acaso Don Calderón tampoco vio el video -para su sorpresa tomado por propia trabajadora del METRO y ampliamente compartido en redes sociales- donde consta como uno de los elementos que dizque resguardaba al perrito daba una patada al cuerpecito agonizante, tras el reclamo de quien filmaba indicándole que el animalito seguía vivo? Lo anterior, en una clarísima actitud de mevalemadres con todo y tratarse de un acto sancionado por el Código Penal y la Ley de Protección a los Animales locales y por tanto el titular del METRO está obligado a levantar una investigación, a mantener capacitado al personal, pero sobre todo, a proporcionar los videos de seguridad correspondientes a la fecha y estación, así como los nombres de los involucrados, ya que tras tantos años de lucha protectora por mejorar la reacción durante estos dramáticos casos no podemos permitir que el METRO regrese a ese tiempo en que pasar los trenes por arriba de los animales importaba muy poco, dado lo cual, corresponde a la justicia determinar responsabilidades y culpas. Por cierto, del perrito supuestamente sobreviviente no se sabe nada sobre su destino y condición. Asunto pendiente. Y…

Ya que estoy sobre este tipo de atrocidades, por mensaje en las redes sociales de la “influencer” Yael Ruiz (experta reventadora morosa de casos) vinimos a enterarnos de que hace unos días ahorcaron a varios perros, “circunstancialmente” en el Tecuayán Bioparque Tizayuca que supuestamente es zoológico… terrible como todas esas instalaciones ubicadas en Hidalgo, que tiene en ello un pendiente delicado. Hay imágenes y un video detallando tamaña crueldad que según la presidente municipal Susana Ángeles, fueron sacadas de contexto. No tiene idea de lo que declaró, pero a falta de espacio por hoy, me quedo con EL TEMA pendiente para la otra semana.

