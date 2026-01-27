TFJA ordena a la UNAM la indemnizacion de Eduardo López Betancourt

El ex presidente del Tribunal Universitario, Eduardo López Betancourt, obtuvó un fallo a favor del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) que anula la negativa de la UNAM a indemnizarlo luego de su destitución por una acusación de acoso sexual que, se presume, fue una denuncia falsa.

De acuerdo con declaraciones del jurista, su caso “revela una tendencia alarmante en la actualidad: el uso de acusaciones de delitos sexuales, sin materia ni pruebas, como una herramienta de persecución política, desacredito personal y desprestigio profesional para remover a figuras incómodas”, señaló.

Agregó que más allá de su destitución, el ataque más doloroso fue el que sufrió su núcleo familiar, ya que una acusación de dicha naturaleza, no solo buusca destruir a una profesional.

Precisó que los delitos sexuales contra las mujeres deben perseguirse y castigarse, pero “qué pasa cuando se utilizan como venganza política” y que además la UNAM decidió validar sin el debido proceso.

Betancourt no ha sido restituido en su cargo a pesar de demostrarse su inocencia, y la UNAM ahora enfrenta la obligación legal de reparar el daño moral y material.