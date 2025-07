Taeil, ex miembro del grupo NCT, recibe sentencia por cargos de delitos sexuales

Moon Taeil es sentenciado a 3 años y 6 meses de prisión

Moon Taeil, ex miembro del grupo surcoreano NCT, recibió este jueves una sentencia por 3 años y 6 meses de prisión por delitos sexuales, luego de que en junio de 2024 fuera acusado de cometer una violación grupal hacia una mujer extranjera.

La 26.ª División Penal del Tribunal del Distrito Central de Seúl, llevó a cabo la primera audiencia de sentencia contra Taeil y otras tres personas acusadas de violar la Ley de Casos Especiales Relacionados con el Castigo de Delitos Sexuales donde resolvieron condenar a prisión a los acusados ya que existía riesgo de fuga, por lo que emitieron una orden de arresto.

Los cuatro acusados recibieron la orden del Tribunal de completar un programa de educación en violencia sexual de 40 horas, notificar al público su información personal y restringir su empleo en organizaciones relacionadas con niños y jóvenes durante 5 años.

El ex ídolo de 31 años, admitió los cargos el mes pasado donde declaró lo siguiente: “Reconozco que lastimé profundamente a la víctima y estoy reflexionando profundamente sobre mis acciones. Le he expresado mis disculpas a través de un defensor público, y ella ha expresado a las autoridades investigadoras que no desea ser castigada”.

Según las indagaciones de la fiscalía, el delito ocurrió en el distrito Seocho-gu, en Seúl, en junio del año pasado, cuando Taeil junto a otras tres personas, abusaron sexualmente de una mujer extrajera en estado de ebriedad. Según la instancia, después del delito, los acusados pretendían que la victima se trasladará del lugar de la escena del crimen para impedir que la policía la localizara.

En octubre de 2024, SM Entertainment, representante de NCT, terminó su relación laboral con Moon Taeil, confirmando su salida del grupo.