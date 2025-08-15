Resultados Melate, Revancha y Revanchita 15 de agosto 2025: números ganadores del sorteo 4096

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 15 agosto (Crónica Digital)

El Sorteo 4096 de Melate, Revancha y Revanchita se llevó a cabo este viernes 15 de agosto de 2025, consolidándose como uno de los eventos más esperados de la semana dentro de la Lotería Nacional. A continuación, te presentamos los números ganadores.

Una vez más, miles de jugadores en todo el país estuvieron atentos a la transmisión en vivo, con la ilusión de convertirse en los nuevos ganadores millonarios al conocer los resultados.

La expectativa fue particularmente alta debido a la atractiva bolsa acumulada, que despertó el interés de jugadores que lo intentan cada edición y de quienes probaron suerte por primera vez.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4096?

En esta ocasión, el Melate 4096 puso en juego una bolsa acumulada de 97.7 millones de pesos, cifra que refleja el atractivo sistema progresivo del sorteo.

Este mecanismo incrementa el premio mayor cada vez que no se registran ganadores principales, lo que mantiene vivo el entusiasmo y la participación constante.

¿Cómo se juega Melate?

La mecánica de Melate es sencilla: cada jugador selecciona entre seis y diez números dentro del rango del 1 al 56. En el sorteo se extraen seis números principales junto a una séptima bola adicional, que resulta determinante para los premios secundarios.

Con la misma combinación elegida, los participantes pueden activar Revancha y Revanchita, modalidades que incrementan las posibilidades de obtener premios sin necesidad de generar nuevas combinaciones. De esta forma, un solo boleto puede convertirse en la llave para ganar en varias instancias de la misma noche.

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Melate 4096

El sorteo Melate del 15 de agosto de 2025 es transmitido en vivo a través de las plataformas digitales oficiales de la Lotería Nacional, incluyendo YouTube y Facebook.

Para quienes no siguieron la transmisión en tiempo real, los números ganadores y la grabación completa están disponibles en línea, permitiendo confirmar los números ganadores.

¿A qué hora es el sorteo de Melate 4096?

El Melate, Revancha y Revanchita mantiene un horario fijo para sus transmisiones. El sorteo 4096 se llevó a cabo a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, respetando la programación habitual que se realiza tres veces por semana.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4096?

Los resultados oficiales del sorteo 4096 pueden revisarse en la página oficial de la Lotería Nacional, donde se publica el desglose completo de combinaciones premiadas, tanto del Melate principal como de Revancha y Revanchita.

Además, los jugadores tienen la opción de acudir a puntos de venta autorizados o de ingresar su número de boleto en la plataforma digital, la cual confirma al instante si la combinación resultó ganadora.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

El costo de participar en Melate es de 15 pesos por boleto. Aquellos que decidan incrementar sus posibilidades pueden activar Revancha por 10 pesos adicionales y Revanchita por otros 5 pesos. En total, con las tres modalidades, la inversión asciende a 30 pesos, con la ventaja de multiplicar opciones de ganar en cada sorteo.