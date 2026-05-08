¿Quieres un boleto para BTS? La Selección Mexicana Femenil regala pases VIP: Así te registras Conoce cómo ganar boletos para el concierto de BTS en México (@Miseleccionfem y BTS (방탄소년단))

Si no alcanzaste boletos para asistir a los conciertos de BTS en México, la Selección Mexicana Femenil está regalando un pase doble VIP y aquí te decimos cómo ganarlo.

Continúa la euforia por ver a BTS en vivo mientras pisa tierras mexicanas; sin embargo, a pesar de que Ticketmaster liberó boletos en los últimos días, muchas ARMY se quedaron sin la oportunidad de verlos.

Por lo que la Selección Mexicana Femenil, en agradecimiento al año que tuvieron como equipo, regalará un pase doble VIP para el concierto de BTS del 10 de mayo.

“Imposible no ser parte de ARMY… Incondicionales fans del K-Pop, les tenemos un regalo para gozar de una noche junto a BTS…”, compartió la Selección Mexicana Femenil en sus redes sociales.

¿Cómo ganar boletos VIP para BTS con la Selección Mexicana Femenil?

Si quieres ser una de las afortunadas en ganar el pase doble VIP para el concierto de BTS en México, solo tienes que registrarte en el enlace que compartió la Selección Mexicana Femenil en sus redes sociales.

Solo con tu registro completo estarás participando en la dinámica para ganar el pase doble VIP, por lo que aquí te decimos cómo hacerlo.

Paso a paso: Así puedes registrarte para el concurso de la Selección Femenil

Para registrarte en el concurso de la Selección Mexicana Femenil y ganar el pase doble VIP para el concierto de BTS este 10 de mayo, estos son los pasos que debes seguir:

Hacer clic en el enlace compartido por la Selección Mexicana Femenil en sus redes sociales.

Completar tu registro ingresando un correo electrónico personal, nombre, apellidos, teléfono, fecha de nacimiento, género, apodo, país de residencia y estado de residencia.

ingresando un correo electrónico personal, nombre, apellidos, teléfono, fecha de nacimiento, género, apodo, país de residencia y estado de residencia. Aceptar el Aviso de Privacidad Integral y los Términos y Condiciones.

y los Dar clic en “Enviar Información”.

Siguiendo estos pasos estarás participando en la dinámica para ganar el pase doble VIP. Recuerda que el registro únicamente estará disponible desde el viernes 8 de mayo hasta el 9 de mayo de 2026 a las 22:00 horas.

💜💚 Imposible no ser parte de ARMY… 🤩🎶

Incondicionales fans del K-Pop, les tenemos un regalo para gozar de una noche 🔝 junto a BTS… 👀🔥



🎟️ PASE DOBLE PARA ESTE 10 DE MAYO 🇲🇽



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#UnEquipoUnSueño pic.twitter.com/xnB9REXyEr — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) May 8, 2026

Requisitos para participar: ¿Qué necesitas para ganar el pase VIP para el concierto de BTS?

Solo podrán participar en la dinámica para ganar un pase doble VIP al concierto de BTS este 10 de mayo quienes:

Sean residentes legales en la República Mexicana.

Sean mayores de edad.

Esto debido a que, en caso de que resultes ganador, tendrás que presentar una identificación oficial vigente con fotografía para acreditar tu identidad.

¿Cuándo se anuncia a las ganadoras de los boletos para BTS?

El ganador de la dinámica para el pase doble VIP al concierto de BTS se definirá el sábado 9 de mayo a las 22:00 horas, aunque aún no se ha dado a conocer cómo anunciarán a la persona ganadora.