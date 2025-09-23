Ozempic: qué es, para qué sirve y por qué se ha vuelto tan popular en 2025

Ozempic es la marca comercial de la semaglutida Especial

En los últimos años, si hay un medicamento que se ha colado en las conversaciones de médicos, celebridades y redes sociales, ese es el Ozempic. Aunque nació como un tratamiento para la diabetes tipo 2, se ha vuelto famoso por algo más: su capacidad para ayudar a perder peso. Pero ¿qué hay detrás de esta pastilla convertida en fenómeno social?

¿Qué es Ozempic?

Ozempic es la marca comercial de la semaglutida, un medicamento inyectable que imita a una hormona llamada GLP-1. Su función original es regular los niveles de azúcar en la sangre y proteger el corazón en personas con diabetes. Pero tiene un “efecto extra” que sorprendió a todos: reduce el apetito y genera sensación de saciedad, lo que favorece la pérdida de peso.

¿Por qué se volvió tan popular?

En estudios clínicos, quienes usaron semaglutida bajaron mucho más peso que con otros tratamientos previos. Además, existe una presentación llamada Wegovy, que se aprobó específicamente para tratar el sobrepeso y la obesidad.

También le han llamado el “efecto celebridad”, dado que varias figuras públicas hablaron de su uso, y de ahí a TikTok y a Instagram fue un paso. El resultado: millones de personas buscando más información y, en algunos casos, intentando conseguirlo sin receta.

Además, también es popular dada la promesa del “atajo” para tener efectos inmediatos a través de inyecciones semanales que ayudan a bajar de peso, suenan tentadoras para quienes llevan años luchando con dietas y ejercicio.

El boom de Ozempic no vino sin problemas. Su demanda disparada provocó escasez en farmacias, afectando a pacientes diabéticos que realmente lo necesitan para controlar su salud. Además, los expertos recuerdan que no es un medicamento milagro: puede causar náuseas, vómitos, dolor abdominal e incluso complicaciones más serias como pancreatitis.

También está el detalle regulatorio: Ozempic está aprobado para la diabetes, mientras que Wegovy es el indicado para pérdida de peso. Usarlo “por moda” o sin supervisión médica puede traer más riesgos que beneficios.

Los especialistas lo tienen claro, Ozempic es útil, pero solo bajo receta y con seguimiento médico. No sustituye una buena alimentación ni el ejercicio, y mucho menos es un tratamiento universal para adelgazar.