¿Murió Angelique Boyer? Esto se sabe sobre la noticia que ha sacudido TikTok (Agencia EFE)

La difusión de un video que anunciaba la supuesta muerte de Angelique Boyer sacudió las redes sociales y generó un clima de incredulidad entre sus seguidores. El contenido, manipulado con inteligencia artificial, logró viralizarse rápidamente antes de ser desmentido.

El impacto del clip se amplificó debido a su carga emocional y al uso de elementos que simulaban veracidad, como la voz de Sebastián Rulli, lo que provocó confusión entre usuarios de TikTok y otras plataformas digitales.

¿Por qué Angelique Boyer se volvió tendencia en TikTok?

La actriz se convirtió en tendencia luego de que un video falso anunciara su fallecimiento. El material fue manipulado con inteligencia artificial para simular la voz de su pareja, Sebastián Rulli, lo que aumentó su credibilidad entre los usuarios.

Antes de ser desmentido, el clip acumuló más de 22 mil likes y fue replicado por diversos perfiles, generando preocupación entre sus seguidores.

El papel de la inteligencia artificial en la desinformación

En los últimos años, la tecnología ha permitido crear contenidos falsos capaces de imitar voces e imágenes con gran precisión. En este caso, el video utilizó frases emotivas e imágenes alteradas para reforzar la narrativa falsa.

Este tipo de contenido evidencia los riesgos de la desinformación digital, especialmente cuando se trata de figuras públicas.

Lo de Angelique Boyer es un fenómeno que no es aislado

El caso de Angelique Boyer no es único. Recientemente, otras personalidades como Espinoza Paz y la creadora AimeP3 también han sido víctimas de noticias falsas sobre su muerte.

Estos episodios reflejan una tendencia creciente en redes sociales, donde los contenidos engañosos se viralizan rápidamente sin verificación previa.

¿Quién es Angelique Boyer?

Nacida en Francia y nacionalizada mexicana, Angelique Boyer inició su carrera a los cinco años como modelo y posteriormente como actriz. Alcanzó notoriedad en producciones juveniles y se consolidó con papeles protagónicos en telenovelas como Rebelde y Teresa.

Recientemente participó en la película “Socias por accidente” y protagonizó la telenovela “Doménica Montero”, la cual ha recibido comentarios positivos por su narrativa e interpretación.

Hasta el momento, la actriz no ha emitido declaraciones públicas sobre el video falso, mientras continúa activa en su carrera profesional y mantiene su conexión con el público.