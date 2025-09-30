Resultados Lotería Nacional 30 de septiembre 2025: ganadores del Sorteo Magno 389

Sorteo Magno 389 de la Lotería Nacional Este martes 30 de septiembre se dan a conocer los números ganadores (Crónica digital)

El Sorteo Magno número 389 de la Lotería Nacional se celebra este martes 30 de septiembre en medio de una gran expectativa por los millonarios premios que reparte. Los tradicionales Niños Gritones anunciarán los números ganadores que hoy cambian el destino de muchos participantes.

En esta edición especial, la Lotería Nacional dedicó el sorteo a la Consumación de la Independencia de México, acontecida el 27 de septiembre de 1821.

¿De cuánto es el premio mayor de la Lotería Nacional del 30 de septiembre?

El Sorteo Magno se distingue por ofrecer algunos de los premios más altos del calendario de la Lotería Nacional. En esta ocasión, el premio mayor alcanza los 104 millones de pesos para quienes adquirieron las cuatro series completas del billete.

Los participantes que compraron dos series tendrán la posibilidad de llevarse 52 millones de pesos, mientras que con una sola serie el premio fue de 26 millones. Incluso con un cachito, cuyo costo fue de 120 pesos, se pudo ganar hasta 1 millón 300 mil pesos.

Además del premio principal, la bolsa total de premios superó los 82 millones de pesos. Entre los más destacados se encuentran un premio de 3 millones de pesos, tres de 1 millón 430 mil 600 pesos cada uno, cuatro de 500 mil pesos y cuatro de 225 mil pesos por serie.

También hubo recompensas por aproximación, terminación y más de 11 mil 394 reintegros, lo que incrementó las posibilidades de ganar para miles de jugadores.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Magno 389 del 30 de septiembre

La transmisión en vivo se realiza en la Lotería Nacional a través de su canal oficial de YouTube. Miles de personas siguen en tiempo real el anuncio de los números ganadores, manteniendo la emoción al máximo en cada intervención de los Niños Gritones.

¿A qué hora es el Sorteo Magno 389 de la Lotería Nacional del 30 de septiembre?

La cita con la suerte comienza a las 20:00 horas, tiempo del centro de México. Como ya es tradición, el sorteo se lleva a cabo en el Salón de Sorteos de la Lotería Nacional en la capital del país.

¿Dónde consultar el Sorteo Magno 389 de la Lotería Nacional?

Para quienes no pudieron seguir la transmisión en directo, la Lotería Nacional ofrece distintas alternativas oficiales para revisar los resultados del Sorteo Magno 389. Los participantes pueden acudir a los expendios autorizados para comprobar sus boletos o ingresar al sitio web oficial, donde un verificador digital confirma en segundos si un número resultó premiado.

También es posible consultar la lista de ganadores a través de las redes sociales y plataformas digitales de la institución, lo que facilita el acceso a la información de manera rápida y segura.

Si participaste en el Sorteo Magno 389 de la Lotería Nacional del 30 de septiembre de 2025, revisa tus números lo antes posible, pues podrías ser uno de los afortunados ganadores de los premios millonarios repartidos en esta edición.