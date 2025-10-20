Hallan presunto cadáver de “Medio metro” en una barranca de Puebla

Hallan en cuerpo de "Medio Metro" la tarde de este 20 de octubre en Puebla Especial

Autoridades de San Sebastián de Aparicio, hallaron el cuerpo de un hombre con un golpe en la cabeza la tarde de este 20 de octubre. La víctima podría tratarse de Paco Pérez, la persona que diera vida al ícono de los bailes sonideros conocido como “Medio Metro”.

Los primeros informes señalan que el occiso tiene una fuerte contusión en la cabeza y tiene una condición de acondroplasia, más conocida como ‘enanismo’ por lo que las primeras sospechan indican que podría tratarse de un homicidio. También se especula que la víctima pudo haber sido arrollada por algún vehículo.

Sin embargo, las investigaciones en torno a este hallazgo han comenzado y la Fiscalía del estado comenzarán las investigaciones para brindar los primeros informes e investigar la causa de la muerte del fallecido.

Sin embargo, por medio de redes sociales, el Grupo T informó que el cuerpo es del famoso “Medio metro”: “Lamentamos comunicar a todos nuestros seguidores el fallecimiento de nuestro compañero. Nos unimos al dolor que embarga a la familia”, comentan en el post.

“Medio metro” se convirtió en un ícono de los bailes del “Sonido Pirata” luego de que sus videos se hicieran virales en redes sociales. En ellos aparecía vestido con un atuendo de El Chavo del 8 y bailando de manera singular. Se ganaba la vida animando eventos junto al sonidero en la demarcación de Barrio El Alto.