Lanzamiento oficial de Android 17: modelos confirmados de Samsung, Xiaomi y Motorola listos para la actualización

Android 17 Android 17 ya es oficial: Conoce los celulares Samsung, Xiaomi, Motorola y otras marcas que recibirán la actualización (Pexels)

Con el anuncio oficial de Android 17 por parte de Google, el entorno móvil experimenta una importante renovación. Esta nueva versión del sistema operativo promete optimizar la experiencia de usuario, confirmando ya los primeros dispositivos como Samsung, Xiaomi y Motorola listos para recibir la actualización.

¿Cuáles son las novedades y beneficios que trae Android 17?

La actualización sobresale por el simple hecho de que contará con estas nuevas herramientas:

La nueva función App Bubble permite a los usuarios crear ventanas flotantes al minimizar una aplicación. De esta manera, la app se mantiene visible en la pantalla como una pequeña burbuja interactiva mientras se navega entre otras tareas.

La herramienta Screen Reactions llega como la aliada perfecta para streamers y creadores de contenido, ya que permite grabar de forma simultánea la pantalla del dispositivo y la cámara frontal, facilitando la creación de videos de reacción o tutoriales al instante.

En el apartado de privacidad y seguridad destaca el nuevo Modo Antirrobo. Si el dispositivo se reporta como extraviado o robado desde la aplicación Find Hub, el sistema bloquea obligatoriamente el acceso mediante huella dactilar y reconocimiento facial, impidiendo de forma total que cualquier persona ajena pueda ingresar al teléfono.

¿Qué celulares de Samsung, Xiaomi y Motorola se actualizarán?

Aunque la disponibilidad masiva dependerá de los tiempos de desarrollo de cada fabricante, las filtraciones de las hojas de ruta y las promesas de soporte oficial permiten perfilar qué dispositivos recibirán la actualización de Android 17:

Samsung: La firma surcoreana implementará el sistema bajo su capa One UI. Los principales candidatos de su catálogo son toda la familia de gama alta Galaxy S26, S25 y S24, junto a sus dispositivos plegables de última generación Galaxy Z Fold y Z Flip y los modelos más vendidos de la serie media-alta como el Galaxy A55.

La firma surcoreana implementará el sistema bajo su capa One UI. Los principales candidatos de su catálogo son toda la familia de gama alta Galaxy S26, S25 y S24, junto a sus dispositivos plegables de última generación Galaxy Z Fold y Z Flip y los modelos más vendidos de la serie media-alta como el Galaxy A55. Xiaomi: Los usuarios de esta marca recibirán las novedades a través de la evolución de su sistema HyperOS. Los modelos elegibles de primera línea incluyen a las series Xiaomi 14, Xiaomi 15 y los próximos flagships de la marca, además de submarcas como Redmi con la serie Note 13 Pro y Note 14 en adelante y POCO.

Los usuarios de esta marca recibirán las novedades a través de la evolución de su sistema HyperOS. Los modelos elegibles de primera línea incluyen a las series Xiaomi 14, Xiaomi 15 y los próximos flagships de la marca, además de submarcas como Redmi con la serie Note 13 Pro y Note 14 en adelante y POCO. Motorola: Con su característica interfaz limpia Hello UI, la marca actualizará de forma prioritaria a sus dispositivos premium de la familia Edge, como el Edge 50 Ultra y Pro y la línea de plegables Razr, seguidos paulatinamente por los integrantes más recientes de la competitiva serie Moto G.

Los primeros 19 modelos de Google Pixel listos para actualizarse

Con el fin de garantizar una experiencia de Android Stock, los primeros 19 modelos confirmados para la compatibilidad directa y las fases beta estables pertenecen a la familia Google Pixel, cubriendo desde la serie Pixel 6 hasta los más recientes Pixel 10:

Pixel 6a

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 7a

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 8a

Pixel 8

Pixel 8 Pro

Pixel 9a

Pixel 9

Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro XL

Pixel 9 Pro Fold

Pixel 10a

Pixel 10

Pixel 10 Pro

Pixel 10 Pro XL

Pixel 10 Pro Fold

Se recomienda a los usuarios mantenerse atentos a las notificaciones del sistema en el apartado de Actualización de software de sus teléfonos y realizar una copia de seguridad antes de instalar el nuevo sistema operativo una vez que esté disponible en su región.