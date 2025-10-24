El mantenimiento del SPEI podría retrasar tus transferencias: estos son los bancos afectados

Este viernes se presentarán interrupciones en las transferencias electrónicas Transferencia electrónica (jannoon028)

¿Tienes problemas para realizar transferencias bancarias? No te preocupes, no es culpa de tu banco. El Banco de México advirtió que la tarde de este 24 de octubre realizará un mantenimiento al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), a través del cuál se puede transferir dinero de forma electrónica.

SPEI es una herramienta implementada por el Banco de México que permite a los mexicanos enviar y recibir dinero mediante la banca electrónica en cuestión de segundos, evitando la molestia de tener que acudir a la sucursal bancaria.

Debido a este mantenimiento, el servicio de transferencias electrónicas se verá interrumpido al menos por dos horas, entre las 18:00 y 20:00 horas.

Sin embargo, esta actividad no afectará los demás servicios que ofrecen los bancos.

¿Qué bancos serán afectados por el mantenimiento al SPEI?

Debido a que es una herramienta implementada por el Banco de México, esta interrupción afectará a todos los bancos en México.

Algunas instituciones como BBVA, NU y Banco Azteca advirtieron por adelantado a sus clientes sobre esta interrupción en el servicio para que tomarán las precauciones necesarias y adelantarán sus pagos.