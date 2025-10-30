Estos son los enjuagues bucales que más bacterias matan, según Profeco

Cuidar tu salud bucal es una prioridad, y hacerlo con los mejores productos es la única opción. La Profeco realizó un estudio profundo donde analizó decenas de marcas de enjuagues bucales para saber cuáles realmente cumplen con lo que prometen, entre otras cosas, la efectividad al eliminar bacterias tras 30 o 60 segundos de uso.
A continuación, te presentamos todo lo que necesitas saber para elegir el enjuague bucal ideal para el cuidado bucal que necesitas.
¿Qué marca de enjuague bucal elimina más bacterias según Profeco?
Es importante destacar que no todos los enjuagues bucales están diseñados para eliminar bacterias, pues esto dependerá completamente del ingrediente activo principal, por ello, la diferencia en la actividad microbiana en los productos analizados.
De acuerdo con los resultados compartidos por Profeco, estos enjuagues bucales cumplen con la eliminación bacteriana señalada:
|Marca
|Eliminación bacteriana
30 seg
|Eliminación bacteriana
30 seg
|costo
|COLGATE TOTAL
12 ANTISARRO
|100%
|100%
|$95
|COLGATE TOTAL
12 CLEAN MINT
|100%
|100%
|$91
|COLGATE PLAX
ICE INFINITY
|100%
|100%
|$94
|LISTERINE
COOL MINT
|100%
|100%
|$124
|LISTERINE
CUIDADO TOTAL
|100%
|100%
|$143
|EQUATE
|100%
|100%
|$59
|LISTERINE CONTROL CÁLCULO / SARRO
|100%
|100%
|$144
|LISTERINE
COOL MINT
|100%
|100%
|$125
|LISTERINE
PRO-ENCIAS
|100%
|100%
|$144
|LISTERINE CUIDADO TOTAL
|99.99%
|100%
|$141
En este listado podrás encontrar desde marcas populares hasta las opciones más económicas, las cuales, al menos en este rubro, funcionan prácticamente igual.
¿Cómo puedo elegir mi enjuague bucal ideal?
Algunos tips que pueden ayudarte a elegir son:
- Verificar que cumpla con normativas como la NOM‑013‑SSA2‑2015
- Asegúrate de que el frasco indique contenido neto, país de origen, ingredientes claros
- Comprar tu enjuague bucal en lugares establecidos
- Sigue las indicaciones y sugerencias de tu médico
Para elegir un enjuague bucal que realmente funcione, debes considerar algo más que la marca más popular o el precio más económico. Define para qué lo necesitas y consulta las evaluaciones de Profeco.