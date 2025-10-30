Tendencias

Conoce cuáles son las opciones top según el ranking para un mejor cuidado bucal

Estos son los enjuagues bucales que más bacterias matan, según Profeco

Por Areli Méndez C.
Estos son los enjuagues bucales que más bacterias matan, según Profeco
Estos son los enjuagues bucales que más bacterias matan, según Profeco

Cuidar tu salud bucal es una prioridad, y hacerlo con los mejores productos es la única opción. La Profeco realizó un estudio profundo donde analizó decenas de marcas de enjuagues bucales para saber cuáles realmente cumplen con lo que prometen, entre otras cosas, la efectividad al eliminar bacterias tras 30 o 60 segundos de uso.

A continuación, te presentamos todo lo que necesitas saber para elegir el enjuague bucal ideal para el cuidado bucal que necesitas.

¿Qué marca de enjuague bucal elimina más bacterias según Profeco?

Es importante destacar que no todos los enjuagues bucales están diseñados para eliminar bacterias, pues esto dependerá completamente del ingrediente activo principal, por ello, la diferencia en la actividad microbiana en los productos analizados.

De acuerdo con los resultados compartidos por Profeco, estos enjuagues bucales cumplen con la eliminación bacteriana señalada:

MarcaEliminación bacteriana
30 seg		Eliminación bacteriana
30 seg		costo
COLGATE TOTAL
12 ANTISARRO 		100%100%$95
COLGATE TOTAL
12 CLEAN MINT		100%100%$91
COLGATE PLAX
ICE INFINITY		100%100%$94
LISTERINE
COOL MINT		100%100%$124
LISTERINE
CUIDADO TOTAL		100%100%$143
EQUATE100%100%$59
LISTERINE CONTROL CÁLCULO / SARRO100%100%$144
LISTERINE
COOL MINT		100%100%$125
LISTERINE
PRO-ENCIAS		100%100%$144
LISTERINE CUIDADO TOTAL99.99%100%$141

En este listado podrás encontrar desde marcas populares hasta las opciones más económicas, las cuales, al menos en este rubro, funcionan prácticamente igual.

¿Cómo puedo elegir mi enjuague bucal ideal?

Algunos tips que pueden ayudarte a elegir son:

  • Verificar que cumpla con normativas como la NOM‑013‑SSA2‑2015
  • Asegúrate de que el frasco indique contenido neto, país de origen, ingredientes claros
  • Comprar tu enjuague bucal en lugares establecidos
  • Sigue las indicaciones y sugerencias de tu médico

Para elegir un enjuague bucal que realmente funcione, debes considerar algo más que la marca más popular o el precio más económico. Define para qué lo necesitas y consulta las evaluaciones de Profeco.

