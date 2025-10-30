Estos son los enjuagues bucales que más bacterias matan, según Profeco

Cuidar tu salud bucal es una prioridad, y hacerlo con los mejores productos es la única opción. La Profeco realizó un estudio profundo donde analizó decenas de marcas de enjuagues bucales para saber cuáles realmente cumplen con lo que prometen, entre otras cosas, la efectividad al eliminar bacterias tras 30 o 60 segundos de uso.

A continuación, te presentamos todo lo que necesitas saber para elegir el enjuague bucal ideal para el cuidado bucal que necesitas.

¿Qué marca de enjuague bucal elimina más bacterias según Profeco?

Es importante destacar que no todos los enjuagues bucales están diseñados para eliminar bacterias, pues esto dependerá completamente del ingrediente activo principal, por ello, la diferencia en la actividad microbiana en los productos analizados.

De acuerdo con los resultados compartidos por Profeco, estos enjuagues bucales cumplen con la eliminación bacteriana señalada:

Marca Eliminación bacteriana

30 seg Eliminación bacteriana

30 seg costo COLGATE TOTAL

12 ANTISARRO 100% 100% $95 COLGATE TOTAL

12 CLEAN MINT 100% 100% $91 COLGATE PLAX

ICE INFINITY 100% 100% $94 LISTERINE

COOL MINT 100% 100% $124 LISTERINE

CUIDADO TOTAL 100% 100% $143 EQUATE 100% 100% $59 LISTERINE CONTROL CÁLCULO / SARRO 100% 100% $144 LISTERINE

COOL MINT 100% 100% $125 LISTERINE

PRO-ENCIAS 100% 100% $144 LISTERINE CUIDADO TOTAL 99.99% 100% $141

En este listado podrás encontrar desde marcas populares hasta las opciones más económicas, las cuales, al menos en este rubro, funcionan prácticamente igual.

¿Cómo puedo elegir mi enjuague bucal ideal?

Algunos tips que pueden ayudarte a elegir son:

Verificar que cumpla con normativas como la NOM‑013‑SSA2‑2015

Asegúrate de que el frasco indique contenido neto, país de origen, ingredientes claros

Comprar tu enjuague bucal en lugares establecidos

Sigue las indicaciones y sugerencias de tu médico

Para elegir un enjuague bucal que realmente funcione, debes considerar algo más que la marca más popular o el precio más económico. Define para qué lo necesitas y consulta las evaluaciones de Profeco.