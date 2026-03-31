Exatlón México, Duelo de los Enigmas: ¿Quién gana hoy 31 de marzo? Conoce quién gana hoy 31 de marzo en Exatlón México el Duelo de Enigmas (Exatlón México)

La competencia de esta noche en Exatlón México promete incrementar las tensiones entre los participantes, pues se disputarán dos Power Tokens, además del Duelo de los Enigmas. Conoce qué equipo ganará hoy.

Mientras inicia la semana 27 en Exatlón México, ambos equipos tienen la intención de acumular la mayoría de victorias, previo a la recta final de la competencia.

Por lo que, aquí te compartimos cuáles son los rumores y spoilers sobre el ganador de hoy, 31 de marzo, del Duelo de los Enigmas en Exatlón México.

¿Quién gana el Duelo de los Enigmas en Exatlón México hoy, 31 de marzo?

Los Azules comenzaron la semana 27 ganando la Villa 360, mientras que los Rojos continúan recuperándose tras la salida de César Villaluz.

Por otra parte, en los avances de esta noche se reveló que las tensiones entre Rojos y Azules crecerían al incrementar la competitividad entre ambos y al encontrarse tan reñidos en desempeño.

Por lo que, para el Duelo de los Enigmas ambos equipos llegan motivados a ganar esta competencia. Sin embargo, de acuerdo con diferentes rumores en redes sociales, así como lo compartido por conocedores, el ganador del Duelo de los Enigmas este martes 31 de marzo será el equipo Azul.

Horario y dónde ver Exatlón México en vivo hoy martes 31 de marzo

El capítulo por la competición del Duelo de los Enigmas de este martes 31 de marzo en Exatlón México dará inicio de manera regular a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) en Azteca Uno. Recuerda que primero se llevará a cabo la competencia por el Power Token.

También podrás seguir la transmisión en vivo de Exatlón México en cualquier dispositivo móvil desde su página web oficial, llamada también Azteca Uno.

¿Quiénes son los participantes de Exatlón México que continúan en la competencia?

Debido a la reciente eliminación de César Villaluz, la semana 27 de Exatlón México continuará con 7 participantes Rojos y 6 Azules.

Aquí te decimos cuáles son los participantes que continúan en Exatlón México:

Rojos

Mario Mono Osuna

Humberto Noriega

Benyamin Saracho

Mati Álvarez

Paulette Gallardo

Karols Rojas

Jazmín Hernández

Azules