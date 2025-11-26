Las pistas de que Alberto del Río ‘El Patrón’ será eliminado de la Granja VIP antes de la final

La pista de que Alberto del Río ‘El Patrón’ sería eliminado de la Granja VIP antes de la final

‘La Granja VIP’ continúa envuelta en controversia debido a constantes conflictos entre participantes, confesiones inesperadas y fallas atribuidas a la producción. Sin embargo, en los últimos días surgió una acusación más seria: una presunta estafa relacionada con uno de los concursantes, quien ya promociona compromisos profesionales mientras, en teoría, sigue aislado dentro del reality.

Un evento de lucha libre destapa sospechas

El participante en cuestión es Alberto del Río, conocido como ‘El Patrón’. Usuarios de redes sociales detectaron que el luchador figura como estelar en un espectáculo llamado Invasión Santiago, programado para el próximo 30 de noviembre en el Teatro La Cúpula del Parque O’Higgins, en Chile. Este anuncio ha llevado a muchos espectadores a considerar que su salida del programa ya estaría definida con antelación.

Para la gala del 23 de noviembre, los nominados a abandonar La Granja VIP fueron Kim Shantal, Kike Mayagoitia, Alfredo Adame y el propio Alberto del Río, mientras que Sergio Mayer Mori logró ser salvado. La coincidencia entre estas nominaciones y la fecha de su evento generó sospechas entre la audiencia, quienes aseguran que la producción ya conoce el resultado. Esto ha alimentado teorías de un posible “montaje” o manipulación dentro del popular reality.

Alberto del Río, conocido como ‘El Patrón’. Usuarios de redes sociales detectaron que el luchador figura como estelar en un espectáculo llamado Invasión Santiago

Más compromisos de ‘El Patrón’ levantan dudas

El evento en Chile no es el único compromiso en la agenda del luchador. El Hijo del Santo anunció su gira de despedida e incluyó a Alberto del Río en el combate estelar del 13 de diciembre en el Palacio de los Deportes, donde compartirá ring con figuras como LA Park y Dr. Wagner Jr. Esta situación volvió a encender las alarmas entre los espectadores, quienes cuestionan cómo es posible que Del Río siga apareciendo en carteles mientras permanece aislado en el concurso.

Durante la emisión del 20 de noviembre de Sale el Sol, El Hijo del Santo Jr. fue invitado para promocionar la mencionada gira. Al ser consultado sobre la participación de ‘El Patrón’, evitó profundizar en el tema, alimentando aún más la incertidumbre sobre el verdadero estatus del luchador dentro del programa y sobre si su salida ya estaría pactada desde hace semanas.

Tras hacerse viral la información de que Alberto del Río peleará el 30 de noviembre, la producción del reality y el entorno del propio luchador lanzaron una aclaración para frenar las especulaciones. Aunque no se revelaron detalles sobre la explicación que ofrecieron, el mensaje buscaba desactivar la controversia que ha puesto nuevamente a La Granja VIP en el centro de la polémica sobre supuesta manipulación y falta de transparencia.