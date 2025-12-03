Superluna de diciembre: fechas y horarios del fenómeno que no se repetirá hasta 2042

Superluna Fría 2025 La última Luna Llena del año será la más intensa en la época contemporánea; el evento astronómico no se repetirá hasta décadas después.

Diciembre marca los finales de múltiples situaciones, tanto factibles como emocionales, representando el cierre de un ciclo al ser el último mes del año, por lo que es natural pensar que —así como existe la última película del año, la última fiesta, el último recién nacido, etcétera— también existe la última Luna Llena.

Sin embargo, esta última luna llena no es como cualquier otra vista durante los últimos años, pues además de ser el cierre del calendario astronómico, también será un fenómeno que no tendrá repetición hasta el año 2042.

Probablemente te preguntarás: ¿Cuál es la importancia de la llamada ‘Superluna Fría’ de 2025? Así como, ¿dónde, cuándo y a qué hora podrás presenciarla?

En esta nota te contaremos todos los detalles que envuelven al fenómeno astronómico y cómo puedes prepararte para no perderte la fantástica vista.

¿Cuándo y a qué hora ver la Superluna Fría en México?

El hogar del Conejo Lunar mostrará su espectacular cierre en mayor plenitud mañana jueves 4 de diciembre, no obstante, podrá disfrutarse desde la noche de este miércoles 3 de diciembre, ya que el satélite continúa acercándose al punto más cercano de exposición y hoy se mostraría casi completa antes de su gran despedida en la tarde de mañana.

Para aquellos y aquellas que deseen ver la Superluna Fría en su plenitud, la recomendación oficial es buscarla en el cielo el jueves 4 de diciembre a partir de las 18:00 horas de la tarde, poco después de la puesta de sol.

Debido a que la luna aparecerá por el este-sureste tras la caída del sol, creará un efecto óptico que magnificará su tamaño gracias a la cercanía con el horizonte.

A esta ilusión óptica, se unirá la naturaleza del fenómeno que provocará que el satélite se vea 14% más grande a su tamaño habitual y 30% más brillante, según los datos proporcionados por la NASA.

En caso de que pienses que te has “perdido” la Luna Fría al no observarla desde la puesta de sol, no te preocupes, ya que el evento astronómico estará visible toda la noche del jueves 4 de diciembre, abarcando también la madrugada del viernes 5 de diciembre en caso de que desees desvelarte admirando la vista.

¿Cómo puedo ver en plenitud a la Superluna Fría y capturar su imagen?

Con el propósito de disfrutar este fenómeno nocturno en todo su esplendor, se recomienda alejarte de las zonas de las luces intensas en la ciudad, acudiendo —por ejemplo— a lugares como:

Azotea.

Terraza.

Un parque.

Zona elevada.

Después de encontrar un sitio cuyo horizonte luzca despejado, podrás apoyarte utilizando binoculares o telescopio, objetos que te ayudarán a admirar el satélite con mayor claridad y detalle.

¿Cuáles son los factores que comprenden la Superluna Fría 2025 y que no se repetirán hasta 2042?

Uno de los obsequios navideños de este año se ha adelantado, proveniente del increíble espacio del que la Tierra es apenas una mota de polvo; pese a ello, las pequeñas maravillas en el cielo resultan eventos inolvidables para la vista humana.

Entre tantas conversaciones sobre cuándo ver la Superluna, dónde ver la Superluna, también resaltan las dudas sobre ¿por qué es tan peculiar este evento lunar?

La Superluna Fría 2025 muestra tres importantes factores que coinciden pocas veces:

Perigeo muy cercano.

Brillo inusual.

Standstill.

Es importante recordar que la luna no gira alrededor del sol en forma circular perfecta, sino que gira en órbita elíptica; por lo tanto, el Perigeo es el punto más cercano que la Luna tiene en distancia con la Tierra.

Debido a este perigeo muy cercano, el brillo del satélite incrementa de forma considerable, ya que se encuentra extremadamente cerca.

Finalmente, la ‘parada lunar’, también llamado lunar stanstill, está relacionado con cómo se inclina y oscila la órbita de la Luna respecto a la Tierra, es decir, si sube más alto de lo normal o baja más de lo habitual.

Este standstill sucede cada 18,6 años, casi dos décadas a partir de esta semana para que el evento pueda repetirse.

Sin embargo, la Superluna de diciembre —acompañada de los dos factores anteriormente mencionados— se convierte en un fenómeno astronómico único que valdrá la pena no perderse.