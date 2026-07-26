¿A qué hora empieza La Casa de los Famosos México 2026 por ViX? Este es el nuevo horario de la pregala

¿A qué hora empieza La Casa de los Famosos México? Foto: Especial

La espera terminó para los seguidores de La Casa de los Famosos México 2026. La cuarta temporada del reality show más visto de la televisión mexicana ya está lista para comenzar y, con su estreno, llega un ajuste importante que todos los fanáticos deben tomar en cuenta antes de conectarse.

A diferencia de las temporadas anteriores, la transmisión por ViX arrancará con una pregala especial, un espacio que permitirá a la audiencia conocer los primeros detalles del programa antes del inicio de la gala principal.

Si planeas seguir desde el primer minuto el estreno del reality, te decimos cuál es el nuevo horario para no perderte ningún detalle.

¿A qué hora empieza La Casa de los Famosos México 2026 por ViX?

De acuerdo con la información oficial de TelevisaUnivision, la cobertura especial del estreno comenzará este sábado 26 de julio a las 20:00 horas (tiempo del centro de México), exclusivamente a través de ViX.

Esta transmisión corresponde a la pregala, un nuevo espacio previo al programa principal que ofrecerá avances, comentarios y los primeros momentos del esperado estreno de la cuarta temporada.

Con este ajuste, quienes ingresen a la plataforma desde las 8:00 de la noche podrán seguir la cobertura desde antes del inicio de la gala principal.

Habitantes de La Casa de los Famosos México 2026 confirmados al momento y las novedades del reality Conoce quiénes son los habitantes confirmados de La Casa de los Famosos México, así como las novedades que traerá esta temporada (GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM)

¿Qué habrá durante la pregala?

La pregala estará conducida por Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, quienes serán los encargados de dar la bienvenida a la audiencia y presentar información previa al ingreso de los habitantes.

Durante esta transmisión también se espera que compartan reacciones, contexto sobre la nueva edición y algunos de los momentos que marcarán el arranque del reality.

El objetivo es ofrecer una experiencia más completa para quienes siguen el programa desde la plataforma de streaming.

¿Quiénes serán los conductores de La Casa de los Famosos México 2026?

La producción mantiene a un equipo de conductores ampliamente conocido por los seguidores del formato.

Los encargados de acompañar al público durante las distintas emisiones serán:

Galilea Montijo

Odalys Ramírez

Diego de Erice

Wendy Guevara

Ricardo Margaleff

Marie Claire Harp

Cada uno participará en diferentes espacios del programa, incluyendo galas, pregalas, postgalas y transmisiones digitales.

¿Dónde ver La Casa de los Famosos México 2026?

La cobertura del estreno podrá seguirse mediante ViX, donde comenzará la pregala desde las 20:00 horas.

Posteriormente continuará la gala principal con la presentación de los habitantes y el inicio oficial de la competencia.

Quienes deseen disfrutar toda la experiencia deberán ingresar a la plataforma minutos antes del inicio para seguir la transmisión completa.