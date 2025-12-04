Estos quesos manchego te engañan y no son queso, según Profeco... ¿qué son?

Queso Manchego ¿Falso? En el estudio del Laboratorio Nacional de la Profeco, llevado a cabo durante el periodo septiembre-octubre del año 2025, se analizaron 29 marcas de queso manchego.

Hay tardes de absoluta holgazanería respecto a la cocina. A veces, cuestión de simple pereza, otras ocasiones, debido al presupuesto; cual sea la razón, existen momentos en los que una persona desea ocupar la menor cantidad de ingredientes como de trastes para alimentarse de emergencia.

En momentos así, donde hemos llegado al final de la quincena y no podemos contar con Rappi para aliviarnos el vacío de estómago, siempre existirá un viejo confiable para calmar nuestra hambre ociosa: el queso manchego.

Sin embargo, seleccionar un queso manchego a estas alturas de la actualidad es casi una tarea policíaca, dado que se ha vuelto más complicado saber si lo que llevamos orgullosamente en nuestro carro de compras es un queso de linaje puro o un producto con crisis de identidad.

Ante las etiquetas confusas y los ingredientes engañasos en los quesos manchego más populares, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) acude a nuestra salvación sin que siquiera la esperemos, cual Superman rescatando michis perdidos, y nos guía hacia los quesos genuinos para salvar las quesadillas que alimentarán nuestra perezosa tarde.

¿De dónde proviene el queso manchego?

El queso manchego auténtico nació en un lugar de La Mancha (de cuyo nombre no quiero acordarme...) en España, así es, en la tierra que Cervantes describió como hogar de gigantes —molinos de viento— y caballeros andantes —hidalgos orates—.

El queso recibe su nombre debido a que era elaborado exclusivamente con leche de ovejas de raza manchega, con un periodo de maduración de 60 días como mínimo.

Anteriormente, previo al Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM), el país mexicano llamaba al producto “queso tipo manchego”; sin embargo, tras la negociación del término, este evolucionó simplemente a “queso manchego” para referirse al producto elborado a partir de leche pasteurizada entera de vaca.

Cabe destacar que los quesos manchego mexicanos no deben portar ningún tipo de símbolo español (o la bandera), que indique un origen confuso.

No obstante, esto no quiere decir que el queso manchego mexicano no sea auténtico, sino que tiene diferencias con el queso manchego español, propiedades que también destacan entre los quesos manchego procesados y las imitaciones en los quesos de México.

¿Cuáles son los ingredientes del queso manchego mexicano?

A diferencia del queso manchego español, cuyo ingrediente exclusivo es la leche de ovejas raza manchega, el queso manchego mexicano contiene los siguientes ingredientes:

Leche de vaca.

Sal común.

Aditivos (en algunos casos colorantes).

Cuajo y enzimas.

Este tipo de queso se muestra en el mercado tras la imagen de diferentes productos, presentaciones y marcas; entre su gran variedad, encontramos también los quesos manchego procesados y los queso manchego de imitación.

¿Cuáles son los ingredientes de los quesos procesados e imitaciones de queso manchego?

La diferencia que estos dos productos tienen con el queso manchego mexicano auténtico, está en sus ingredientes y en la calidad que ofrecen, ya que algunos pueden contener mayor cantidad de sodio y grasas saturadas que otros.

Ingredientes del queso manchego procesado:

Mezcla de quesos.

Aditivos alimentarios (conservadores, fosfato de sodio, citrato de sodio, ácido cítrico, saborizantes y colorantes).

Agua.

Sal común.

Proteína láctea o caseinatos o sólidos de leche.

Almidón.

Ingredientes del queso manchego de imitación:

Grasa vegetal.

Aditivos alimentarios (conservadores, fosfato de sodio, citrato carragenina, betacaroteno, ácido cítrico, saborizantes y colorantes).

Agua.

Sal común.

Proteína láctea y sólidos de leche.

Almidón y almidón modificado.

Debido a la gran presencia de quesos manchego procesados y de imitación en la oferta del mercado, los y las especialistas en el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor se dieron a la tarea de analizar varias marcas de este producto para informar a la ciudadanía y apoyar una mejor, más sana y de calidad, selección de queso manchego.

¿Cuáles son los quesos manchego que no son queso, según Profeco?

En el estudio del Laboratorio Nacional de la Profeco, llevado a cabo durante el periodo septiembre-octubre del año 2025, se analizaron 29 marcas de queso manchego bajo las siguientes normativas del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios:

NOM-002-SCFI-2011 , Productos preenvasados-Contenido neto-Tolerancias y métodos de verificación.

, Productos preenvasados-Contenido neto-Tolerancias y métodos de verificación. NOM-051-SCFI/SSA1-2010 , Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria.

, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria. NOM-223-SCFI/SAGARPA-2018 , Queso-Denominación, especificaciones, información comercial y métodos de prueba.

, Queso-Denominación, especificaciones, información comercial y métodos de prueba. NOM-086-SSA1-1994, Bienes y servicios. Alimentos y bebidas no alcohólicas con modificaciones en su composición. Especificaciones nutrimentales.

Alrededor de once marcas de queso manchego resultaron contener queso auténtico, sin embargo, los quesos que no cumplieron con las normativas completas se dividieron en los dos tipos antes señalados: quesos manchego procesados e imitaciones.

El primer grupo, los quesos procesados, incluyen las marcas:

FUD.

Great Value.

Kraft Singles.

Lala.

Swan Premium.

Estos cinco quesos inclumplen la NOM-051-SCFI/SSA1-2010, de acuerdo con el estudio de la Profeco.

Mientras que, en el segundo grupo de quesos manchego de imitación, los y las especialistas señalan a las marcas:

Alpino.

Aurrera.

El Campito.

El Sierreño.

No obstante, debido a la ausencia de datos esenciales en el producto, tales como datos del fabricante, instrucciones de conservación, contener menos grasa de la declarada o presentar el lote y caducidad en una etiqueta adherida, la Profeco señala de no veraces a los quesos que provienen de las marcas:

Charrúa.

Casa del Campo.

Flor de Alfalfa.

Golden Hills.

Como recomendación, la Procuraduría Federal del Consumidor invita al público a leer las etiquetas con atención para elegir correctamente el queso manchego que llevarás a casa y así evitar que tu quesadilla sea víctima del engaño, o peor aún, tu estómago.