El mejor queso manchego que puedes comprar, según Profeco Te compartimos las recomendaciones de Profeco para comprar queso manchego

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en la Revista del Consumidor, comparte un estudio de calidad sobre el queso manchego y señala cuál es el de mejor calidad para comprar este delicioso producto, que tiene múltiples usos en la gastronomía, además de ser nutritivo.

Este versátil y apetitoso queso suele servirse cortado en triángulos o rodajas, a menudo acompañado de pan artesanal, aceitunas, almendras y membrillo.

Su sabor a nuez y perfil suave lo hacen ideal para salsas cremosas, lasañas y macarrones con queso. El queso manchego, originalmente es elaborado con leche de oveja y es famoso por su calidad, textura y sabor; si su elaboración es principalmente artesanal.

El queso manchego en México y en la gastronomía mexicana.

En la gastronomía mexicana es la estrella de las quesadillas, donde el queso se derrite dentro de las tortillas de harina o de maíz. También se usa en chiles rellenos, pechugas rellenas, omelettes y huevos revueltos para un desayuno completo, e incluso como acompañamiento de botanas. Los usos de este queso son innumerables.

De igual forma, puede utilizarse en ensaladas, sándwiches o desmenuzado sobre alguna pasta.

Según Profeco, en el mercado nacional existe una gran variedad de productos que utilizan la palabra “manchego”: quesos manchego, queso tipo manchego, quesos procesados o fundidos, imitaciones y productos de importación con denominación de origen.

Tras dos años de negociaciones en la modernización del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM), uno de los puntos más disputados fue la denominación “queso manchego”.

A raíz del TLCUEM, el término se ajustó y ahora se utiliza la denominación “queso manchego”, pues anteriormente los fabricantes mexicanos se referían al producto elaborado a partir de leche entera pasteurizada de vaca como “queso tipo manchego”.

¿Cómo identificar el Queso manchego de origen?

¿Sabías que el queso manchego español se denomina así porque es elaborado en La Mancha con leche de ovejas de raza manchega?

El periodo de fermentación tarda aproximadamente 60 días y la etiqueta debe indicar que fue hecho íntegramente con leche de oveja manchega, además de portar la palabra “manchego”.





¿En qué se diferencia el queso manchego español?

La principal diferencia está en el origen de los ingredientes, especialmente en los quesos procesados tipo manchego.

¿Qué arrojo el Estudio de Profeco a 29 productos de queso manchego?

Profeco realizó un estudio para revisar cuáles son los mejores productos tipo manchego en el mercado. Se analizaron 29 productos: 17 quesos manchego, 1 queso manchego español con denominación de origen y 1 queso manchego reducido en grasa.

En las pruebas se analizaron las especificaciones generales de los productos, conforme a la NOM-051-SCFI/SSA1-2010, que no aplica para quesos manchego, por lo que el estudio sirve para verificar que todas las muestras presentaran información obligatoria: lote, marca, denominación, conservación, caducidad, etiquetado frontal, composición típica, alérgenos, ingredientes, contenido neto, razón social y domicilio del fabricante.

Además, se revisó el cumplimiento de la NOM-223-SCFI/SAGARPA-2018, que establece los porcentajes mínimos de grasa butírica y proteína, así como el máximo de humedad. También se comprobó que la información fuera veraz y no indujera a error.

El estudio también evaluó la veracidad del etiquetado respecto al contenido del producto, su aporte nutrimental, sodio, tipo de grasa y valor energético.





Productos que dicen ser queso manchego, pero son procesados

Profeco identificó cinco productos que incumplen la NOM-051-SCFI/SSA1-2010, ya que su denominación puede inducir a error: parecen queso manchego, pero son quesos procesados.

Productos que incumplen:

LALA: Queso fundido tipo manchego procesado pasteurizado

Queso fundido tipo manchego procesado pasteurizado GREAT VALUE: Queso manchego procesado en rebanadas

Queso manchego procesado en rebanadas KRAFT SINGLES: Queso procesado tipo manchego

Queso procesado tipo manchego ZWAN PREMIUM: Queso procesado tipo manchego

Queso procesado tipo manchego FUD: Queso fundido manchego ahumado rebanado

Por otra parte, Charrúa Queso manchego a granel incumple el artículo 25 del Reglamento de Control Sanitario al no indicar datos del fabricante ni instrucciones de conservación.

Otro producto con irregularidades es Casa del Campo Queso manchego semicurado, que no indica el lote y la fecha de caducidad correctamente, ya que estos aparecen en una etiqueta adherida.

Productos con menos grasa de la que declaran

Profeco detectó productos que no coinciden con el contenido real de grasa:

Flor de Alfalfa: declaró 27 g/100 g y contiene 22.2 g

declaró 27 g/100 g y contiene 22.2 g Golden Hills rebanado: declaró 29 g/100 g y contiene 22.2 g

Ambos fueron clasificados como productos “no veraces”.

Recomendaciones de Profeco para comprar queso manchego

Lee la etiqueta. Es fundamental para elegir correctamente; existen imitaciones con grasa vegetal y bajo contenido de proteína.

Es fundamental para elegir correctamente; existen imitaciones con grasa vegetal y bajo contenido de proteína. Asegura que esté refrigerado. Entre 2 y 6 °C es la temperatura óptima.

Entre 2 y 6 °C es la temperatura óptima. Revisa el precio. Un queso con menor contenido de grasa y mayor humedad suele ser más económico.

Un queso con menor contenido de grasa y mayor humedad suele ser más económico. Consérvalo refrigerado.

Guárdalo en un recipiente hermético para evitar que se reseque o adquiera olores de otros alimentos.





Los mejores quesos manchego según Profeco

De acuerdo con el estudio, el queso manchego reducido en grasa Noche Buena ofrece el mayor porcentaje de proteína (27.87%), seguido del queso manchego deslactosado (25.34%) y del queso manchego español (22.97%).

Entre estos tres, el más costoso es el queso manchego semicurado Casa del Campo, con un precio aproximado de $344 por envase, frente a los $126 de la versión reducida en grasa de Noche Buena y los $125 de la versión deslactosada de esta misma marca mexicana.

Todo dependerá de si buscas un queso de origen; en ese caso, la opción es Casa del Campo, aunque el estudio señala que incumple la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 por presentar lote y caducidad en una etiqueta adherida.