Profeco asegura que este maquillaje con ácido hialurónico económico es muy parecido al de algunas marcas de lujo

Hoy en día, el cuidado de la piel es una de las prioridades de todas las girls. El skincare se ha popularizado tanto que, incluso el mundo del maquillaje tuvo que adaptar sus productos a no solo cumplir con su objetivo, sino priorizar también la salud cutánea.

En esta ocación, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó los resultados de un estudio de polvos compactos vendidos en México, en donde concluyó de una vez por todas cuál era el producto con ácido hialurónico que no solo cumplía con estándares de calidad, sino que podía competir con opciones de alta gama a una fracción del precio.

¿Cuál es el mejor polvo compacto con ácido hialurónico del mercado?

El polvo compacto de la marca Vogue, en su versión con ácido hialurónico y acabado mate natural, fue el más económico evaluado: cuesta aproximadamente 70 pesos. Y aunque suena casi como broma, el organismo destacó que:

Cumple con su contenido declarado

Es ligero y fácil de aplicar

Cubre imperfecciones sin dejar ese efecto de tener la piel pesada

Tiene buena adherencia durante el uso

Otra buena opción puede ser el polvo compacto con ácido hialurónico de BYS, con un costo de $176 pesos, posee atributos similares.

¿Qué hace el ácido hialurónico en tu piel cuando está en maquillaje?

Si has leído etiquetas o escuchado a tus amigas hablar de skincare, seguro has escuchado algo sobre el ácido hialurónico, pero ¿cómo ayuda cuando viene en el maquillaje?

El ácido hialurónico es una molécula que se encuentra de forma natural en nuestra piel y tejidos. Su labor es retener agua, lo que ayuda a que la piel se vea hidratada y jugosa.

En productos de maquillaje, este ingrediente puede:

Aportar hidratación ligera

Ayudar a que la piel se vea más suave y fresca

Reducir la sensación de sequedad con el paso de las horas

Así que no es solo marketing barato, el ácido hialurónico es funcional siempre y cuando la concentración sea significativa y bien formulada.

¿Este polvo de bajo costo realmente compite con marcas de lujo?

Sí, en ciertos aspectos prácticos, pero no sustituye por completo a fórmulas profesionales o de lujo que invierten más en investigación avanzada.

Profeco no dijo que fuera igualito a un maquillaje premium, pero sí que cumplió con las características mínimas de calidad, cobertura y fórmula transparente respecto a su costo, incluso con un ingrediente hidratante que normalmente asociamos con productos más caros.

Además, el análisis puntualizó que el precio no siempre está directamente relacionado con el desempeño cosmético, sino con factores como: