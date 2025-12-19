El renacer del Sol: costumbres espirituales que se realizan en el Solsticio de Invierno

Costumbres espirituales para el Solsticio de Invierno En algunas culturas, la noche más larga del año también representa un portal de transformación interior.

Desde tiempos antiguos, el Solsticio de Invierno ha sido observado por distintas generaciones y culturas desde el comienzo de la humanidad. En el proceso, fue causa tanto de temor como de celebración por comunidades que veían en el cielo, y sus astros, un espejo del alma humana.

En México, el evento astronómico que marcará el inicio oficial del invierno sucederá la mañana del domingo 21 de diciembre de 2025, a las 9:03 AM, de acuerdo con cálculos realizados por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica(INAOE).

Sin embargo, más allá de la explicación científica para la noche más larga del año, existen posturas que realzan la espiritualidad del fenómeno y rescatan la misticidad que rodeó a las culturas antiguas, realizando actividades ceremoniales para honrar la renovación de la luz.

¿Cuáles son los significados espirituales del Solsticio de Invierno?

El día más corto del año recibe el nombre solsticio de invierno, que proviene del latín soltitium y significa“sol quieto”, en referencia a que este día se destaca por ser la fecha con menor número de horas de luz solar.

Para algunas civilizaciones —tales como la cultura celta, nórdica y romana—, el ‘sol quieto’ es la representación del final de un ciclo y el inicio del otro, un punto de inflexión que invita tanto a la reflexión como a la renovación interior.

La cultura mexica, por su parte, celebreba el solsticio de invierno porque simbolizaba el resurgimiento de Huitzilopochtli, Dios del Sol y la Guerra, quien “renacía” tras su muerte en el Mictlán y volvía a la tierra para traer días más largos transformado en colibrí.

Este tipo de significados otorgados por las culturas antiguas también calzan con la visión que el Tarot da a la noche más larga del año, pues la oscuridad es un espacio para la instrospección, reflexión profunda y el nacimiento de nuevos comienzos con el retorno gradual del sol.

“Triunfo de la luz sobre la oscuridad”: prácticas espirituales que puedes realizar en el Solsticio de Invierno

Desde la perspectiva espiritual rescatada de las culturas antiguas, existen costumbres que las personas creyentes realizan para celebrar la noche más larga del año.

La mayoría de estos procedimientos se llevan a cabo para dejar atrás las pesadas cargas, deshechar lo que no deseas que te acompañe en el nuevo año y sembrar la semilla de la intención por un renacimiento.

Entre las prácticas más especiales, encontramos:

Atracción de nuevos sueños y proyectos.

De ser posible, realizar una pequeña hoguera que se mantendrá encendida toda la noche; debes guardar las cenizas. En el solsticio de invierno, entrarás en meditación de la forma que mejor te funcione y guste, concentrándote en esos proyectos, sueños o deseos que desees sacar adelante. Darles forma, no sólo imaginarlos, sino verlos nacer, crecer y expandirse tal y como quieras que ocurran. Luego, los escribirás en una hoja de roble, esparcirás parte de las cenizas de la hoguera por la hoja y luego la plantarás bajo un árbol,al que regarás con abundante agua. Para terminar, esparcirás el resto de cenizas por la tierra fría y húmeda; la luz de la hoguera fertilizará tus proyectos.

Quemar y honrar: la manera vikinga.

Reunirte con amistades, familia o incluso puede realizarse de manera solitaria. Hallar una rama que puedas quemar en casa, ya sea en un espacio libre o dentro de un cuenco. Escribir en un papel algo que desees quemar en honra al sol y a la nueva temporada que se acerca (miedos, cargas, lo que desees dejar atrás y ofrecerlo); después, ata el papel a la rama y préndele fuego.

Esta práctica presenta una oportunidad para tener un diálogo íntimo y sincero con las personas que te acompañan, o con tu propia alma.

Costumbre de las mandarinas.

Los ingredientes que utilizarás para esta práctica son: Mandarinas, sal marina, flores (una blanca, una amarilla y una naranja), velas (no importa el color ni la cantidad), incienso de mandarina, papel y lápiz. Durante los días 20, 21 y 22 de diciembre, debes encender un incienso a las 13:30 horas de la tarde. El día 21 hervirás las mandarinas y las colocarás en un recipiente junto con las tres flores en el centro y la sal marina; también, encenderás las velas. Después, escribirás los deseos que tengas para el nuevo comienzo, leyéndolos en voz alta y procediendo a quemarlos con el fuego de las velas.

Estas costumbres en el solsticio de invierno se realizan para honrar el renacimiento simbólico del sol y el retorno de la luz tras un extenso momento de oscuridad, un punto de inflexión que otorga la promesa de renovación en los meses más secos y fríos del año.