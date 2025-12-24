Lalo Villar denuncia robo a sus oficinas: esto se sabe de la denuncia del influencer de “La ruta de la garnacha”

Lalo Villar El influencer señaló que se trata de personas especialistas en este tipo de atracos y que uno de ellos ya ha sido identificado.

El influencer y creador de contenido mexicano Lalo Villar, conocido por su canal de YouTube “La Ruta de la Garnacha”, denunció públicamente el robo de sus oficinas ubicadas en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México a principios de este mes de diciembre. Ahora, el creador del contenido ha dado más detalles y aseguró que una de las personas que irrumpió en sus oficinas ya fue llevado ante la justicia.

¿Qué le robaron al influencer Lalo Villar en sus oficinas en CDMX?

El incidente, que resultó en pérdidas totales de equipo de trabajo acumulado durante años, ha generado indignación en redes sociales y ha puesto en evidencia la inseguridad en la zona. Según relató Villar en un video difundido en sus plataformas, el robo ocurrió durante la madrugada del lunes 8 de diciembre de 2025.

Dos individuos ingresaron a las instalaciones alrededor de la 1:00 horas, forzando la entrada al cortar una cerca con una herramienta especializada. Los delincuentes, descritos como expertos en este tipo de operaciones, desconectaron la electricidad, cortaron el acceso a internet y desactivaron las cámaras de seguridad para evitar ser captados en flagrancia. Permanecieron en el lugar durante aproximadamente seis horas, hasta las 7:30 horas, tiempo en el que revisaron y empaquetaron los objetos robados en maletas de gran tamaño antes de salir caminando tranquilamente por la calle.

Entre los artículos sustraídos se encuentran computadoras, trípodes, luces de grabación, cámaras profesionales, drones, estabilizadores, equipo de edición, monitores y mercancía relacionada con las marcas que maneja Villar.

El creador enfatizó que no se trató solo de objetos materiales, sino de un patrimonio construido con esfuerzo a lo largo de años, que afectó directamente a su equipo de colaboradores, incluyendo freelancers que utilizaban el espacio como base de operaciones. Las oficinas eran compartidas con el comediante Tío Rober, aunque su equipo resultó menos afectado.

Identifican a uno de los ladrones, pero falta detenerlo

Villar levantó una denuncia formal ante el Ministerio Público, donde varios testigos, incluyendo colaboradores, rindieron declaraciones. Este es el segundo incidente de este tipo que sufre el influencer; en la ocasión anterior, no se procedió con la denuncia por temor a la burocracia, pero esta vez se optó por el camino legal para buscar justicia.

Este miércoles 24 de diciembre, Villar reveló en una entrevista con Fórmula que una de las personas detectadas en los videos ha sido identificada por realizar este tipo de robos en la zona y espera que se junte más evidencia para poder proceder en su contra.

“Hasta el momento lo que nos dijeron es que están investigando, para serte sincero, este cuate ya lo tenían identificado porque al parecer salieron imágenes hace unos meses de los de TV Azteca. Compraron las imágenes y sí es.

También por redes sociales me han dicho gentes que es el mismo que se ha metido a sus casas."

El incidente ha impactado los planes de trabajo de Villar, incluyendo la cancelación de una colaboración con Netflix que involucraba a los actores Luis Gerardo Méndez y Memo Villegas para un episodio especial de “La Ruta de la Garnacha”. El creador ha utilizado sus redes sociales para alertar a la comunidad sobre la ola de robos en la alcaldía Benito Juárez, enfatizando que no busca lástima ni donaciones, sino generar conciencia sobre la inseguridad que afecta a creadores de contenido y residentes por igual.