¡Filtran teaser trailer 2 de Avengers: Doomsday! El ‘Dios del Trueno’ protagoniza el segundo adelanto del magno crossover

Filtran teaser trailer de Avengers: Doomsday Chris Hemsworth vuelve oficialmente como el dios nórdico Thor en un adelanto filtrado que sacude a fanáticos; se prevé un camino oscuro para el personaje.

¡Feliz Navidad a los fanáticos y fanáticas del MCU! Aunque el obsequio no fue el lanzamiento oficial del segundo teaser trailer de la prometedora entrega que Los Vengadores tienen en fila para la pantalla grande, sí lo fue la filtración de dicho adelanto.

Este jueves 25 de diciembre, comenzó a difundirse por redes sociales el segundo adelanto de Avengers: Doomsday, el cual cumplió con las especulaciones compartidas en el internet acerca del protagonista que seguiría después del primer vistazo a Steve Rogers en el primer teaser trailer liberado el martes de esta semana.

Así es, tal como rumoraron seguidores y seguidoras del universo de Marvel en cines, Thor, interpretado por Chris Hemsworrth, protagoniza el segundo teaser trailer de Avengers: Doomsday, mostrando una faceta más seria y paternal del personaje.

¿Qué revela el segundo teaser trailer filtrado de Avengers: Doomsday?

La ansiada espera por la próxima entrega del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), Avengers: Doomsday, ha estado envuelta de múltiples rumores y filtraciones en las que no se puede confiar todo el tiempo.

Sin embargo, tal como sucedió con la filtración del primer teaser trailer de la próxima entrega de Los Vengadores, en la que se mostró a Chris Evans volviendo en su papel de Steve Rogers y se confirmó con el lanzamiento oficial del adelanto, esta segunda filtración promete seguir el mismo camino.

De acuerdo con el video filtrado y difundido por redes sociales, Chris Hemsworth volverá al papel del icónico Dios del Trueno para unirse al magno crossover que enfrentará la amenaza de Dr. Doom.

El adelanto nos muestra un Thor en medio del bosque rezando a su padre Odín, dando la impresión de que está a punto de marchar hacia una importante batalla.

¿Por qué Thor es clave en el segundo adelanto de Avengers: Doomsday?

El teaser trailer filtrado arranca con un Thor más maduro a las versiones anteriores que hemos visto del personaje, pues se ha enfrentado a suficientes perdidas y es consciente de que tendrá que superar una batalla más.

"Padre, toda mi vida he respondido al llamado del honor, el deber y la batalla. Pero el destino me ofreció algo que nunca esperé. Un hijo, una vida preservada de la tormenta“, reza el Dios del Trueno a su padre Odín, arrodillado en medio del bosque.

El aspecto que luce Thor es similar a la imagen que ofreció en Avengers: Infinity War; pelo corto y recuperando el físico musculoso y salvaje de dicha entrega. Sin embargo, la diferencia se encuentra en la aparición de Love, hija adoptiva del dios nórdico que acogió tras los acontecimientos de Thor: Love and Thunder.

La oración que pronuncia a Odín prevé una batalla importante que el personaje debe enfrentar, por lo que adquiere una personalidad más seria, feroz y paternal al pedir “la fuerza de todos los padres”, con el objetivo de luchar, derrotar al enemigo y regresar a casa con su hija.

“No como guerrero, sino como protector. No conocen la guerra, sino la preocupación. La que yo nunca he conocido. Te ruego, padre, que escuches mi oración”, finaliza el adelanto.

Este rezo ha alertado a fanáticos y fanáticas de la franquicia, quienes especulan una posible muerte del personaje, mientras otros comienzan a armar sus teorías alrededor de Thor y su futura amistad con Deadpool, cuya colaboración fue insinuada durante Deadpool & Wolverine.

¿Cuáles son los otros teaser trailers de Avengers: Doomsday y sus posibles fechas de lanzamiento?

La película, que promete ser uno de los crossovers de súperheroes más grandes vistos en el universo cinematográfico, tiene fecha de estreno para el 18 de diciembre del 2026.

Al ser uno de los magnos eventos en el MCU, ha causado gran expectativa y emoción en su público, por lo que Marvel implementó una estrategia poco convencional para liberar los avances del filme.

Actualmente, el segundo adelanto filtrado de Avengers: Doomsday confirma la teoría de que Thor sería el protagonista de dicho avance, lo cual aviva los rumores difundidos en redes sociales acerca de los posibles temas y las fechas de los dos teaser trailers restantes: