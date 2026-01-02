Adiós a WhatsApp: estos celulares dejarán de ser compatibles a partir del 15 de enero de 2026

WhatsApp se despide de varios celulares en 2026 Estos modelos dejarán de ser compatibles muy pronto. (Camva)

WhatsApp confirmó que, a partir del 15 de enero de 2026, dejará de ser compatible con diversos dispositivos móviles antiguos que no cumplen con los requisitos mínimos de actualización que exige la aplicación.

La medida responde a la necesidad de mantener parches de seguridad activos, así como de incorporar nuevas funciones diseñadas para proteger la información de los usuarios y optimizar el rendimiento del servicio.

La decisión impactará tanto a teléfonos con sistema iOS como Android que ya no reciben actualizaciones oficiales por parte de sus fabricantes, lo que limita su capacidad para operar de forma segura.

De acuerdo con la compañía, estos equipos carecen del soporte técnico necesario para ejecutar las versiones más recientes de la app, por lo que quedarán fuera del servicio de manera definitiva a partir de la fecha señalada.





¿Por qué WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares?

WhatsApp exige que los dispositivos cuenten con versiones recientes de los sistemas operativos para poder implementar nuevas funciones, aplicar actualizaciones de seguridad y garantizar un funcionamiento estable de la aplicación.

Los teléfonos que operan con versiones antiguas de iOS o Android ya no disponen del soporte de hardware ni de software necesario, lo que impide que la app continúe actualizándose de manera segura y eficiente.

Requisitos mínimos para seguir usando WhatsApp en tu movil

A partir de enero de 2026, la aplicación solo será compatible con dispositivos que cumplan los siguientes requisitos:

Android: versión de sistema operativo 6.0 o superior .

versión de sistema operativo . iPhone: versión de sistema operativo iOS 16 o superior.

Si tu teléfono no puede actualizarse a estas versiones, WhatsApp podría dejar de abrirse, mostrar errores o impedir el envío y recepción de mensajes antes o después de la fecha límite.





Lista de dispositivos que perderán compatibilidad con WhatsApp

Los modelos afectados son equipos antiguos que ya no reciben actualizaciones oficiales de sus sistemas operativos y, por lo tanto, no cumplen con los requisitos técnicos que WhatsApp exige:

iPhone

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Android

HTC One M8

Samsung Galaxy Note 2

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy S4 mini

LG G3

LG Optimus L7 II

LG Nexus 4

Huawei Ascend Mate

Estos teléfonos dejaron de recibir soporte de sus fabricantes hace años, por lo que hoy no pueden ejecutar actualizaciones que permitan seguir usando WhatsApp de forma estable y segura.





¿Qué pasará si tu teléfono está en la lista?

Si tu modelo se encuentra entre los afectados:

WhatsApp podría dejar de abrirse o funcionar correctamente .

. No podrás recibir nuevas versiones ni parches de seguridad .

. En algunos casos, la app puede cerrarse o impedir mensajes y llamadas.

No podrás descargar ni actualizar la aplicación desde la tienda oficial.





Qué hacer si tu celular se queda sin WhatsApp

Revisa la versión de tu sistema operativo: Si tu sistema no puede actualizarse, será necesario considerar cambiar de equipo. En iPhone: Ajustes > General > Información > Versión de iOS En Android: Ajustes > Acerca del teléfono > Versión de Android Haz una copia de seguridad de tus chats: Guarda mensajes, fotos y documentos para poder restaurarlos en un nuevo dispositivo. Actualiza o cambia de dispositivo: Un teléfono más reciente te permitirá seguir usando WhatsApp sin interrupciones y con todas las funciones de seguridad.

Los usuarios afectados deberán actualizar o cambiar de dispositivo para no quedarse sin el servicio de mensajería.



