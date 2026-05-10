Exatlón México EN VIVO: ¿quién salió eliminado HOY, domingo 10 de mayo?

Exatlón México, Batalla Colosal: ¿Quién gana hoy 29 de abril? Conoce quién gana hoy en Exatlón México en la Batalla Colosal (Exatlón México)

La intensidad en Exatlón México no da tregua. A estas alturas de la competencia, cada programa se convierte en una batalla decisiva y cada punto puede marcar la diferencia entre continuar o despedirse del reality.

Se trata de uno de los momentos más determinantes de la semana, en el que el equipo azul y el rojo se disputarán la recta final de la competencia.

Exatlón México: ¿Quién fue el eliminado de este domingo 10 de mayo?

Según opiniones compartidas por seguidores del reality, Jazmín Hernández, integrante del equipo rojo, sería la atleta que abandonaría hoy la competencia en Exatlón México. No obstante, la audiencia deberá esperar a la transmisión completa del programa para confirmar quién será realmente la eliminada, ya que en esta temporada varias filtraciones y spoilers han terminado siendo inexactos.

Sin embargo, en unas horas te daremos a conocer quién fue el eliminado o eliminada de hoy.

¿A qué hora y dónde ver el Exatlón México?

Si no quieres perderte ni un sólo minuto de lo que ocurrirá hoy en Exatlón México, te dejamos lainformación completa de cómo y dónde ver la transmisión en vivo.

Horario: Lunes a viernes 8:30 pm, Domingos: 8:00 pm

Canal: Azteca Uno

Streaming: sitio web de TV Azteca

¿Quiénes han sido los últimos eliminados de Exatlón México?

Ernesto Cázares - azul

César Villaluz - rojo

Koke Guerrero - azul

Karol - rojo

Valery Carranza - azul

Benyamin Saracho-rojo

¿Qué ocurrirá hoy en Exatlón México?

La recta final de Exatlón México ya comenzó y los participantes poco a poco empiezan a despedirse de la competencia, ya que el programa llegará a su desenlace el próximo 15 de mayo.

Para este domingo, las atletas saldrán decididas a dejarlo todo en los circuitos, conscientes de que está en juego el boleto rumbo a la semana definitiva del reality.

Por parte del equipo rojo, Mati Álvarez, Jazmín Hernández y Paulette buscarán asegurar su permanencia, mientras que del lado azul Evelyn Guijarro y Katia tendrán que pelear intensamente para mantenerse con vida dentro de la competencia.

Aunque el equipo azul cuenta con una ventaja estratégica que les permitiría sacar a una atleta de la tabla de eliminación, todo apunta a que no harán uso de ese beneficio.