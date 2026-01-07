Stranger Things 5: por fin hay información oficial que está tirando la teoría de un episodio 9

Stranger Things 5: Volumen 2 Para la última y esperada entrega de Stranger Things, Netflix optó por dividir los ocho episodios programados para la quinta temporada y distribuirlos durante noviembre y diciembre de 2025.

Luego de días de especulación, la serie cerró oficialmente cualquier posibilidad de un capítulo adicional tras modificar su descripción en Instagram.

La teoría sobre un episodio extra de Stranger Things 5 quedó prácticamente descartada este 7 de enero, luego de que las cuentas oficiales de la serie en redes sociales pusieran fin a los rumores que habían circulado desde el estreno del final.

La expectativa por un episodio adicional

La quinta y última temporada de Stranger Things concluyó oficialmente el pasado 31 de diciembre, pero una parte importante de los fans mantuvo la esperanza de que Netflix lanzara un episodio sorpresa en los primeros días de enero, específicamente este 7 de enero.

Las especulaciones surgieron debido a que las redes sociales oficiales de Stranger Things estuvieron jugando con sus descripciones, lo que muchos interpretaron como pistas de contenido oculto o un capítulo adicional que no habría sido anunciado.

El cambio que lo aclaró todo

Este martes, la cuenta oficial de Stranger Things en Instagram actualizó su descripción con el mensaje:

“Todos los episodios de Stranger Things ya están disponibles”

IG: Stranger Things Netflix

Este cambio fue interpretado por los seguidores como una confirmación definitiva de que no existe un episodio extra ni un capítulo secreto, tirando por completo las teorías que habían circulado en redes sociales durante los últimos días.

Aunque la noticia decepcionó a algunos fans, la serie ya cerró su historia de forma oficial, marcando el final de una de las producciones más exitosas y comentadas de Netflix.