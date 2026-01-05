¿Habrá episodio 9 de Stranger Things 5?: fans lanzan teorías tras el polémico final

Fans teorizan "final alternativo" de Stranger Things Seguidores y seguidoras del éxito global de Netflix, Stranger Things, han teorizado que el gran final de la serie es "falso", especulando que el "final verdadero" será liberado el 7 de enero.

Stranger Things, creada y dirigida por los hermanos Matt y Ross Duffer, es el mayor éxito que Netflix extendió por casi una década tras el buen recibimiento que tuvo la primera temporada de esta historia.

La serie, cuya primer entrega contó de ocho episodios, destacó rápidamente entre el público por su ambientación en la década de los ochentas, un elenco infantil que resaltó la ternura de la amistad a esa edad y elementos de ciencia ficción inspirados por el estilo más clásico de Steven Spielberg; esta mezcla estalló como dinamita y dio a Stranger Things casi diez años de vida.

No obstante, como todo en esta vida tiene un final, la popular serie mostró su desenlace definitivo el pasado 31 de diciembre de 2025... ¿o no realmente?

De acuerdo con múltiples teorías especuladas entre los seguidores y seguidoras de esta aventura, Stranger Things no ha terminado todavía, pues afirman que el final liberado el último día del 2025 es un final falso y, el verdadero episodio final de la serie, será presentado por Netflix esta primera semana de enero.

Stranger Things 5: Fans teorizan la existencia de un episodio 9

A pesar de ser uno de los mayores éxitos de Netflix, así como una de las series más populares en la última década y pionera en el nuevo formato de series en el streaming, Stranger Things dividió a su fiel público con el desenlace de su historia, episodio final estrenado en víspera de año nuevo.

Por una parte, existen las personas satisfechas con el último episodio de la temproada final, mientras que otra parte de fanáticos y fanáticas señalan directamente la serie de agujeros argumentales que no fueron resueltos, así como inconsistencias en el guión y la insatisfacción de un final apresurado.

Debido a ellos, este último grupo de seguidores y seguidoras se dio a la tarea de reunir una serie de pistas para teorizar que el final que vimos de Stranger Things el pasado 31 de diciembre de 2025, es realmente un final falso, mientras que el desenlace verdadero —especulan sus fans— podría estrenarse por sorpresa el día 7 de enero de 2026 a través de Netflix.

¿Cuáles son las teorías que respaldan el “final falso” de Stranger Things?

Hasta el momento, no hay información oficial de que exista un “final alternativo” al que Stranger Things ya entregó a su público el último día del año pasado, sin embargo, las especulaciones de los fans de esta popular serie comienzan a tomar fuerza en las redes sociales.

A partir de este momento, advertimos spoilers de la quinta temporada de Stranger Things, por lo que se recomienda leer con precaución en caso de que no hayas visto todavía el final de la exitosa serie.

De acuerdo con lo discutido en redes sociales, fanáticos y fanáticas de la historia ambientada en los ochenta señalan un texto críptico lanzado por Netflix el día 31 de diciembre de 2018, el cual se consideró simple marketing, mas ha renacido estos días como la pista más importante.

La semana es larga (7 días, 7 de enero). El gato plateado se alimenta (Desollamentes) cuando el azul (Upside Down Hawkins 1987) se encuentra con el amarillo (el Abismo). En el oeste, un viaje a China suena bien (Rusia) si pisas con cuidado.

Las y los fans señalan este mensaje como una posibilidad de que “el Abismo”, dimensión revelada hasta la quinta temporada, estuvo planeado desde el inicio y presenta la opción de que el final conocido sea sólo una parte del “verdadero final”.

Otra de las teorías mayormente sonadas, es el mensaje ‘metanarrativo’ que fans señalan en las carpetas de personaje para Calabozos y Dragones que los protagonistas apilan al final de la serie, cuyos nombres Mike, Will, Max, Lucas y Dustin forman la frase: “X a lie”, haciendo referencia a la Dimensión X (el Abismo).

Según esta teoría, fanáticos señalan que todo lo visto después de derrotar a Vecna y el Desollamentes, villanos de la historia, podría tratarse de una mentira.

El “verdadero final”, como lo llaman entre especulaciones, revelaría que la heroína Eleven no derrotó a sus enemigos, sino todo lo contrario... el pueblo de Hawkins ahora es preso del Abismo.

Stranger Things Detrás de Escenas: Estreno en Netflix

La teoría de que exista un final “alternativo” no está confirmada por ningún medio oficial, no obstante, la plataforma de streaming anunció este lunes que lanzarán un documental de Stranger Things, el cual contendrá momentos detrás de escenas, la grabación de la quinta temporada y mensajes especiales tanto del reparto como de los creadores.

One last time. Watch the never-before-seen behind-the-scenes documentary on the making of Stranger Things 5. Premiering January 12. pic.twitter.com/5FNvTNlvuz — Netflix (@netflix) January 5, 2026

“Una última vez”, anuncia el trailer de este detrás de escenas, mostrando la convivencia entre actores, actrices, directores y lectura de guión de la última temporada.

De acuerdo con el mensaje compartido por Netflix a través de sus cuentas oficiales, el documental de Stranger Things se estrenará en una semana, es decir, el lunes 12 de enero de 2026 a través de la plataforma.