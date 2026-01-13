Puerto Vallarta, el destino favorito de tus artistas favoritos

Puerto Vallarta Jalisco, México

En 2025, Jalisco dejó de ser solo un destino turístico para convertirse en un punto de encuentro para celebridades de todas partes del mundo. Lejos del bullicio y los reflectores constantes, figuras del cine, la música, la televisión y hasta de redes sociales encontraron en Puerto Vallarta y la Costalegre un refugio donde el descanso, la privacidad y las experiencias auténticas conviven con el lujo.

Desde las playas doradas de Puerto Vallarta hasta los paisajes prácticamente vírgenes de la Costalegre, el estado ofrece escenarios que combinan exclusividad con una cercanía única a la naturaleza. Este contraste fue clave para atraer a personalidades del calibre de Emma Watson, conocida por su papel en Harry Potter y por su trabajo como activismo, conociéndose públicamente su discreción con su vida privada; Demi Lovato, la cantante y ex actriz de Disney Channel quien se ha mostrado en redes sociales priorizado espacios de bienestar y reconexión personal; o Jennifer Coolidge, actriz icónica de la comedia contemporánea, que optó por la calma jalisciense lejos de los focos de Hollywood.

A ellos se sumaron figuras como el actor Diego Boneta, la hija de la princesa Carolina de Mónaco Alexandra de Hannover, y el oriundo de Guadalajara Alejandro Fernández, quien encontró en su estado natal un espacio para el descanso y el arraigo cultural. La presencia de todas estas figuras reafirma a Jalisco como un destino que no solo atrae por su lujo, sino por su identidad.

Demi Lovato Jalisco, México

El talento nacional y la conexión con lo mexicano

La magia jalisciense también sedujo al talento nacional, actrices y actores como Karla Souza, Renata Notni, Camila Sodi, Ariadne Díaz, Marcus Ornellas y Aarón Díaz han elegido a Puerto Vallarta y la Costalegre como escenarios para desconectarse del ritmo acelerado de la industria y reconectar con la esencia mexicana.

Por su lado, comunicadores como Paola Rojas, Adela Micha y Javier Risco, así como músicos de la talla de Erick Rubín, Carín León y Ernesto D’Alessio, encontraron en Jalisco un espacio donde la gastronomía, la hospitalidad y la cultura se viven. A esta lista se sumaron creadores de contenido como Wendy Guevara, Leslie Gallardo y Romina Marcos, reflejando la diversidad de perfiles que hoy convergen en el turismo de alto impacto del estado.

Un destino que cruza industrias y fronteras

Actores, cantantes, influencers y figuras públicas de distintos ámbitos —desde Kacey Musgraves hasta Luana Torres y Fraser Olender— confirmaron que Jalisco se ha posicionado como un destino transversal, capaz de atraer a públicos diversos sin perder autenticidad.

Más allá de los nombres, la constante es la búsqueda de experiencia: privacidad real, paisajes oníricos, una gastronomía reconocida internacionalmente y un trato cálido que distingue al estado.

Impacto turístico y crecimiento sostenido

Este auge no fue solo mediático pues un corte previo de la temporada alta confirmó a Jalisco como uno de los destinos más dinámicos del país, con cerca de 1.5 millones de visitantes, lo cual representaría un crecimiento del 4% respecto a 2024 y una derrama económica de 4 mil 500 millones de pesos, es decir un aumento del 5.3 por ciento.

La ocupación hotelera estatal, por su parte alcanzó el 62%, mientras que Puerto Vallarta destacó con un incremento del 4% en afluencia turística y 6% en derrama económica, consolidándose como un referente internacional.

El crecimiento del estado se vio impulsado por el aumento de vuelos provenientes de Canadá, nuevas rutas con Estados Unidos y una mayor conectividad nacional, fortaleciendo a Jalisco como motor turístico y económico.

Con cada visita de figuras públicas, el estado reafirma su lugar como un destino donde la cultura, la naturaleza y el lujo conviven sin estridencias. Como extra y para terminar de consolidar al estado, en 2025, Jalisco no solo fue reconocido como uno de los grandes refugios del turismo internacional.