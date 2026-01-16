¡Sky Sports no desaparecerá en México! Izzi desmiente versiones de que el canal sería dado de baja

SKY Sports México Izzi desmintió que el canal fuera dado de baja en nuestro país y aseguró que mantendrá su oferta deportiva.

En los días recientes, millones de fans de los deportes en nuestro país se preocuparon luego de que algunos reportes señalaban que el canal SKY Sports dejaría de estar disponible en México, por lo que su contenido (como LaLiga, Fórmula 1, Eliminatorias Europeas, entre otros) quedaría podrían dejarse de emitir. Ahora, Izzi emitió un comunicado oficial para rechazar que el canal deje de existir.

Izzi niega que desaparezca Sky Sports en México

Por medio de sus redes sociales, Izzi señaló que el canal seguirá operando con normalidad para las personas suscriptoras de SKY en los paquetes que esté incluido el acceso a la plataforma deportivo tanto en su versión estándar como en alta definición.

“Sky Sports no desaparece ni se pierden sus contenidos y derechos de transmisión. Nuestra oferta mantiene vigentes todos sus derechos deportivos y continuará llevando a nuestros suscriptores lo mejor del deporte nacional e internacional”

La información surgió luego de que un medio de comunicación difundiera la versión de que el canal dejaría de operar en nuestro país a finales de este mes de enero debido a fuertes recortes de personal que estaban realizando a poco menos de un año de que Televisa adquiriera los derechos de la marca en nuestro país.

De esta forma, el canal mantendrá su oferta de contenido como:

LaLiga

Bundesliga

Fórmula 1

Partidos de NFL (pago por evento)

NBA (pago por evento)

MLB (pago por evento)

NHL

Copa Davies

Copa del Rey

Las contrataciones están disponibles a través del sitio oficial de Sky México