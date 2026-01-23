Descuentos INAPAM 2026: estas agencias de viajes ofrecen beneficios a adultos mayores

Agencias de viajes con descuentos INAPAM El directorio oficial de beneficios para personas adultas mayores que cuentan con su credencial INAPAM ofrece distintos descuentos; algunos de ellos, son rebajas en agencias de viajes en diversos estados de la República Mexicana.

A menudo, planear un escape a la playa depende de diversas cuestiones como el tiempo, el clima y, más importante aún, presupuesto suficiente para vivir las vacaciones al máximo, especialmente durante este invierno que cubre la Ciudad de México y orilla a la población a recurrir a un respiro cálido.

Sin embargo, no toda la población mexicana tiene que lidiar con los precios completos de un viaje fuera de su localidad, pues existen descuentos en agencias de viajes dirigidos a adultos y adultas mayores que cuentan con su credencial INAPAM.

Agencias de Viajes que ofrecen descuentos INAPAM: ¿cuáles son y dónde?

La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) a menudo ofrece beneficios a sus usuarias y usuarios alrededor de la República Mexicana, los cuales se han expandido también a destinos turísticos.

Debido a ello, existen agencias de viajes que ofrecen descuentos o tarifas preferenciales para adultos y adultas mayores en todo el país.

Algunas de las mencionadas agencias, así como el porcentaje de la promoción que ofrecen, se encuentran en los siguientes estados:

Campeche: Agencia de Viajes Costa del Sur (5%).

Agencia de Viajes Costa del Sur (5%). Ciudad de México: Viajes Zaragoza (10%), Sparcia Travel (10% a 12%), Agencia de Viajes Travel and Study (10%), Viajes México AJEM (10%, 40%), Agencia de Viajes Triángulo Viajero (8%), Viajes Populares Leo (5%).

Viajes Zaragoza (10%), Sparcia Travel (10% a 12%), Agencia de Viajes Travel and Study (10%), Viajes México AJEM (10%, 40%), Agencia de Viajes Triángulo Viajero (8%), Viajes Populares Leo (5%). Estado de México: Agencia V. Gercek Travel (10%), Viajes Amador (10%).

Agencia V. Gercek Travel (10%), Viajes Amador (10%). Jalisco: Agencia de Viajes KAJ Tours & Servicios (5% y 10%), Agencia de Viajes Lorena Tours (tarifa preferencial).

Agencia de Viajes KAJ Tours & Servicios (5% y 10%), Agencia de Viajes Lorena Tours (tarifa preferencial). Michoacán: Agencia de Viajes Haim Mr. (10%), RS Viajes Franquicia SEP (5% y 3%).

Agencia de Viajes Haim Mr. (10%), RS Viajes Franquicia SEP (5% y 3%). Puebla: Viajes Azcami S.A. de C.V. (25%).

Viajes Azcami S.A. de C.V. (25%). Veracruz: Viajes Dova Tours (10%).

Con estos descuentos, las personas adultas mayores de la República Mexicana podrán acceder con mayor facilidad a las simples pero necesitadas escapadas de la rutina este 2026.

¿Para qué sirven los descuentos INAPAM?

Estos beneficios, parte de la Cultura del Envejecimiento y cuyo propósito está dirigido a proteger la economía de adultos mayores, son convenios que el Inapam realiza con empresas, comercios y prestadores de servicios para ofrecer descuentos a personas de la tercera edad en todo el país, los 365 días del año.

Los descuentos dirigidos a personas adultas mayores están listados en el directorio de beneficios con credencial INAPAM, donde podrás descubrir una serie de comercios y servicios que ofrecen promociones.