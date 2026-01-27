¿'Frankenstein’ de Guillermo del Toro estará en tu ciudad? La 9 veces nominada al Oscar vuelve a cines

Frankenstein vuelve a cines El último éxito de Guillermo del Toro, película nominada en 9 categorías de los Oscar, volverá a la pantalla grande en algunas ciudades de la República Mexicana.

Antes de la ceremonia de premiación de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas, mejor conocida como los premios Oscar, la gran mayoría de cines alrededor del mundo se han dado a la tarea de retransmitir los diez filmes nominados a Mejor Película del Año.

Entre los títulos de mayor interés en la galardonada lista, destaca Frankenstein del director mexicano Guillermo del Toro, cuatro veces ganador del Oscar y cuya reciente creación se posicionó entre las líderes de la ceremonia con nueve nominaciones.

A pesar de que Frankenstein está disponible para las personas con suscripción a Netflix, los cines de la República Mexicana han tomado la decisión de proyectar nuevamente la película en cines, de manera que el público nacional pueda vivir la experiencia en pantalla grande de una de las mejores películas del año.

¿Cuándo volverá Frankenstein de Guillermo del Toro a cines?

El estreno oficial en cines de Frankenstein duró apenas dos semanas, antes de su estreno global en la plataforma Netflix el 7 de noviembre del 2025.

Ahora, tras haber conseguido nueve nominaciones en los premios Oscar, una de las ceremonias más influyentes y de mayor audiencia en la industria cinematográfica, Netflix accedió a que la película tuviera un re-estreno en cines con el propósito de promocionarla entre el público previo a la ceremonia de premiación.

De acuerdo con el anuncio oficial, la proyección de Frankenstein en cines volverá el 5 de febrero de 2026, una semana antes de la ceremonia que se transmitirá desde Los Ángeles, y estará disponibles en varias ciudades de la República Mexicana.

Lista de ciudades que proyectarán en cines Frankenstein de Guillermo del Toro

Tanto por la popularidad de Frankenstein en la temporada de premios a lo mejor del séptimo arte, así como el hecho de que fuera una adaptación obra del director tapatío Guillermo del Toro, el público de México no ha escondido su emoción por el triunfo ni el interés por ver la película otra vez en pantalla grande.

Lamentablemente, Frankenstein no se proyectará en todos los cines de México, sino que se ha destinado únicamente a algunas ciudades del país; las zonas afortunadas, son:

Ciudad de México.

Estado de México: Toluca, Atlacomulco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Huixquilucan, Naucalpan, Tecámac, Tlalnepantla.

Toluca, Atlacomulco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Huixquilucan, Naucalpan, Tecámac, Tlalnepantla. Jalisco: Guadalajara, Ocotlán, Puerto Vallarta.

Guadalajara, Ocotlán, Puerto Vallarta. Nuevo León: Monterrey.

Monterrey. Aguascalientes: Aguascalientes.

Aguascalientes. Baja California: Mexicali, Tijuana.

Mexicali, Tijuana. Baja California Sur: Los Cabos.

Los Cabos. Campeche: Ciudad del Carmen.

Ciudad del Carmen. Chiapas: Tapachula, Tuxtla.

Tapachula, Tuxtla. Chihuahua: Chihuahua, Ciudad Juárez, Delicias.

Chihuahua, Ciudad Juárez, Delicias. Coahuila: Piedras Negras, Saltillo, Torreón.

Piedras Negras, Saltillo, Torreón. Durango: Durango.

Durango. Guanajuato: Guanajuato, Irapuato, León, Salamanga, San Miguel de Allende, La Piedad.

Guanajuato, Irapuato, León, Salamanga, San Miguel de Allende, La Piedad. Guerrero: Zihuatanejo.

Zihuatanejo. Hidalgo: Pachuca, Tulancingo.

Pachuca, Tulancingo. Michoacán: Morelia.

Morelia. Nayarit: Tepic.

Tepic. Oaxaca: Oaxaca, Tuxtepec.

Oaxaca, Tuxtepec. Puebla: Puebla.

Puebla. Querétaro: Querétaro, San Juan del Río.

Querétaro, San Juan del Río. Quintana Roo: Cancún, Playa del Carmen.

Cancún, Playa del Carmen. San Luis Potosí: San Luis Potosí, Ciudad Valles.

San Luis Potosí, Ciudad Valles. Sinaloa: Culiacán, Los Mochis, Mazatlán.

Culiacán, Los Mochis, Mazatlán. Sonora: Guaymas, Hermosillo, Navojoa.

Guaymas, Hermosillo, Navojoa. Tabasco: Cárdenas, Villahermosa.

Cárdenas, Villahermosa. Tamaulipas: Matamoros, Tampico.

Matamoros, Tampico. Tlaxcala: Tlaxcala.

Tlaxcala. Veracruz: Coatzacoalcos, Veracruz, Xalapa.

Coatzacoalcos, Veracruz, Xalapa. Yucatán: Mérida.

Mérida. Zacatecas: Fresnillo, Zacatecas.

Hasta el momento, no se ha anunciado qué cadena de cines se encargará de la proyección de Frankenstein, aunque las especulaciones del público apuntan que se estrenará en cines independientes de México, como lo hizo durante sus dos semanas de estreno en octubre del año pasado.

¿Cuáles son las 9 nominaciones de Frankenstein en los premios Oscar 2026?

El último proyecto de Guillermo del Toro volvió a demostrar por qué es el principal representante del género gótico en el cine, pues Frankenstein consiguió nueve nominaciones a una de las premiaciones más importantes de la industria.

Las nominaciones que Frankenstein recibió y por las cuales competirá el domingo 15 de febrero, cuando la premiación sea transmitida internacionalmente, son:

Mejor Película del Año.

Mejor Actor de Reparto.

Mejor Banda Sonora.

Mejor Fotografía.

Mejor Maquillaje y Peinado.

Mejor Diseño de Vestuario.

Mejor Guión Adaptado.

Mejor Diseño de Producción.

Mejor Sonido.

Todavía quedan dos semanas más para descubrir cuántos premios se llevará, pero desde este momento se ha posicionado como la preferida para al menos cinco de las categorías en las que fue nominada, por lo que su proyección en cines permitirá apreciar la belleza del filme con mayor detalle a la plataforma streaming.