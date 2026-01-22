¿Dónde ver los filmes nominados a Mejor Película en los Oscar? Aquí te decimos

Las 10 nominadas a Mejor Película del Año La carrera por la estatuilla dorada ha comenzado oficialmente tras el anuncio de todas las nominaciones a los premios Oscar 2026.

Después de la entrega de los Globos de Oro, una de las galas con mayor audiencia al premiar lo mejor del cine y la televisión, llega el turno de la ceremonia más famosa a nivel mundial: los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas o, mayormente conocidos, premios Oscar.

Esta mañana, a través de una transmisión internacional en su canal oficial de YouTube, la Academia anunció al público todas las nominaciones en sus diversas categorías, incluyendo una posición que no existía hasta la edición 98 de los Oscar a celebrarse en febrero, Mejor Casting.

Sin embargo, la categoría que suele llamar por completo la atención de las personas en general, cinéfilas o no, es el premio a la Mejor Película del Año, donde se enlistan 10 contendientes que pueden resultar ser tanto películas estadounidenses como extranjeras.

Ahora, con las nominaciones oficiales publicadas, llega la razonable pregunta: ¿dónde puedo ver todas las nominadas a Mejor Película?, con el objetivo de disfrutar la próxima ceremonia y apostar por una preferida.

Los 10 filmes nominados a Mejor Película del Año en los Oscar 2026

La lista oficial de las películas nominadas en la categoría más importante de la Academia fue anunciada esta mañana, donde figuran varias de las preferidas y más exitosas películas durante esta temporada de premios, así como se han sumado un par de sorpresas que, si bien inesperadas, generaron un gran apego por parte del público.

Los 10 filmes nominados a Mejor Película en la ceremonia Oscars 2026, son:

Bugonia.

F1.

Frankenstein.

Hamnet.

Marty Supreme.

One Battle After Another.

The Secret Agent.

Sentimental Value.

Sinners.

Train Dreams.

¿Cuántas de estas películas puedes tachar de tu lista “para ver” y cuáles te hacen falta? En esta nota te compartimos dónde puedes encontrar a las diez nominadas para que puedas preparar tu opinión una vez que la entrega de los premios Oscars 2026 sean transmitidos.

¿Dónde puedo ver los filmes nominados a Mejor Película del Año en los Oscars 2026?

Una de las películas preferidas del 2025, cuya prueba está en su histórica racha de 16 nominaciones al Oscar, es la película Sinners, en español Pecadores, dirigida por Ryan Coogler, quien también ha sido nominado a Mejor Guión Original y Mejor Dirección.

La experiencia Sinners sin duda alguna está reservada para la gran pantalla, pero su reconocida fotografía aún puede apreciarse con detalle a través del streaming, pues esta exitosa película que relata la crudeza del racismo, colonialismo y la búsqueda de libertad, está disponible en HBO Max, por lo que podrás acceder a la película más nominada en la historia con un sólo clic (y una suscripción, claro).

A continuación, enlistamos el resto de las nominadas a Mejor Película del Año y las opciones para que puedas verlas antes del domingo 15 de febrero, día en que los premios Oscars serán entregados y transmitidos a nivel internacional.

Bugonia: Prime Video y Apple TV por el costo de $299 MXN.

Prime Video y Apple TV por el costo de $299 MXN. F1: Apple TV con suscripción o Prime Video por $249 MXN.

Apple TV con suscripción o Prime Video por $249 MXN. Frankenstein: Netflix con suscripción.

Netflix con suscripción. Hamnet: Estreno en cines de México del 22 al 29 de enero.

Estreno en cines de México del 22 al 29 de enero. Marty Supreme: Actualmente en cartelera en cines de México.

Actualmente en cartelera en cines de México. One Battle After Another : Suscripción HBO Max y Claro Video; en Apple TV tiene un costo de $80 MXN.

Suscripción HBO Max y Claro Video; en Apple TV tiene un costo de $80 MXN. The Secret Agent: MUBI.

MUBI. Sentimental Value: En cartelera en cines de México.

En cartelera en cines de México. Train Dreams: Suscripción de Netflix.

Comienza a tachar las películas de esta lista de 10 nominadas, así podrás disfrutar con mayor criterio y diversión la próxima ceremonia de los Oscars este 2026.