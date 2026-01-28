Estudiantes arremeten contra Felipe Calderón en Francia Felipe Calderón fue abucheado por estudiantes durante un conversatorio en Francia (@bethcastilloo)

Felipe Calderón fue abucheado por estudiantes durante un conversatorio dentro de una universidad francesa, en el que hablaría sobre temas de seguridad y conflictos globales.

Previo al inicio de una ponencia en el Instituto de Estudios Políticos de París, en la que se presentó Felipe Calderón este miércoles 28 de enero, estudiantes de la universidad comenzaron a gritarle al exmandatario mexicano “¡Asesino, asesino!”, “¡lárgate!”.

El Instituto de Estudios Políticos de París, también conocido como Sciences Po, es considerada una universidad de élite en Francia, la cual en estos días llevó a cabo un evento en el que se debaten asuntos internacionales.

Este año, el principal panel tendría la temática “Se busca: un Secretario General de la ONU para un mundo roto”, en el que participó Felipe Calderón, aunque previo a su intervención estudiantes comenzaron a gritarle que se fuera y lo llamaron asesino.

¿Cómo reaccionó Felipe Calderón ante los abucheos por parte de los estudiantes?

En el video que se publicó en redes sociales únicamente se muestra cómo Felipe Calderón comienza a mover la cabeza, mientras que mantiene un rostro serio, tras las acusaciones de los asistentes.

De acuerdo con la usuaria que publicó el video, durante la plática se le cuestionó al exmandatario el motivo de su presencia en la plática cuando “dejó un país sumido en la violencia”.

En el conversatorio también participaron S.E. Hina Rabbani Khar, 26º ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Vera Songwe, investigadora Senior No Residente de la Institución Brookings, y Achim Steiner, presidente de la Conferencia de Sostenibilidad de Hamburgo.

Cabe señalar que, en mayo de 2025, Felipe Calderón también fue abucheado durante un evento público en España donde lo llamaron “asesino”.

En esa ocasión, Felipe Calderón se estaba presentando en el foro “La política y el desarrollo: dos caras de la misma moneda” junto a otros exmandatarios y figuras públicas.

Hasta el momento Felipe Calderón no se ha pronunciado sobre los hechos mostrados en el video.