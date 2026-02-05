Itatí Cantoral: El regreso de Soraya Montenegro para el Super Bowl 2026 Itatí Cantoral regresa con el papel de villana, al puro estilo de Soraya Montenegro, para el Super Bowl 2026 (@elfcosmetics y @itatic_oficial)

Itatí Cantoral regresa a la televisión con uno de sus más icónicos personajes para este Super Bowl 2026 junto a Melissa McCarthy.

La actriz Itatí Cantoral protagonizó un comercial junto a Melissa McCarthy para la marca de cosméticos Elf, donde interpreta a un personaje inspirado en su papel de Soraya Montenegro de la telenovela mexicana “María la del Barrio” de 1995, el cual se viralizó en redes sociales.

Itatí Cantoral en la NFL: Así fue el regreso de Soraya Montenegro para el Super Bowl 2026

En un comercial que busca honrar a las telenovelas, previo al Super Bowl LX, la marca de cosméticos Elf reunió a Itatí Cantoral, a la actriz y comediante Melissa McCarthy y al actor Nicholas Gonzalez en un drama televisivo.

Con el lema “Un drama jugoso merece labios jugosos”, Elf creó la mini novela “Melisa”, en donde Melissa McCarthy sufre un accidente automovilístico y, por motivos promocionales, se ve obligada a aprender español con la ayuda del nuevo producto de la marca.

Mientras Melissa McCarthy aprende palabras en español, se va enamorando del Dr. Tito, por lo que, al puro estilo de “¿Qué haces besando a la lisiadaaa?”, Itatí Cantoral recrea su papel de Soraya Montenegro, ahora como la enfermera Zoraida.

El desenlace de este drama se transmitirá durante el tercer cuarto del Super Bowl 2026, el cual se llevará a cabo este domingo 8 de febrero

El fenómeno Soraya Montenegro: De las telenovelas mexicanas al Super Bowl

Soraya Montenegro fue la gran villana de la telenovela mexicana “María la del Barrio”, la cual se transmitió durante 1995, siendo uno de los dramas televisivos más vistos en su tiempo.

No obstante, el personaje de Soraya Montenegro en la actualidad volvió a tener relevancia, debido a que se viralizaron diferentes memes a partir de escenas de la novela.

Uno de los memes más populares es donde Soraya Montenegro grita “¿Qué haces besando a la lisiada?” cuando descubre a Nandito besando a Alicia, creando una de las escenas más reconocidas de la televisión mexicana.

Desde entonces, el público mexicano, así como el de otros países que han conocido esta novela, han continuado rescatando escenas donde este personaje aparece.

Por su parte, Itatí Cantoral compartió un video en sus redes sociales donde agradece a Elf por el comercial donde recrea a Soraya Montenegro.

En el video aparece acompañada de sus coprotagonistas Melissa McCarthy y Nicholas Gonzalez con la canción “Debí tirar más fotos” de Bad Bunny, quien será el encargado del medio tiempo en el Super Bowl 2026.