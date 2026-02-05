Bad Bunny prende la conferencia del Super Bowl con un rotundo “¡Viva México!”

Bad Bunny volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de que, durante una conferencia de prensa previa al Super Bowl LX, lanzara un contundente “¡Viva México!”, frase que rápidamente se viralizó en redes sociales y fue celebrada por sus seguidores.

El momento ocurrió mientras el cantante atendía a medios internacionales en los días previos al evento deportivo más importante de la NFL. Ante los gritos del público y preguntas relacionadas con su impacto en la música y la cultura latina, el intérprete respondió con entusiasmo, provocando aplausos y reacciones positivas entre los asistentes.

Bad Bunny diciendo viva México Cabrones en entrevista para @AppleMusic 🇲🇽🐰 pic.twitter.com/U6sr4mHoFi — Benito (@BenitoPnkpr) February 5, 2026

¿Un guiño a la comunidad latina en el Super Bowl?

La participación de Bad Bunny en las actividades oficiales del Super Bowl ha sido vista como un reflejo del creciente peso de la comunidad latina en este tipo de eventos globales. Su expresión de apoyo a México reforzó esa narrativa y consolidó su cercanía con uno de sus públicos más fuertes.

El Super Bowl LX se celebrará en febrero de 2026 y contará con una fuerte presencia cultural más allá del emparrillado, donde la música y el espectáculo volverán a ser protagonistas. El gesto de Bad Bunny no pasó desapercibido y sumó un ingrediente extra a la expectativa que rodea al evento.