‘The Super Mario Galaxy’: Nintendo lanza nuevo adelanto de la secuela de Super Mario Bros

Super Mario Galaxy Nintendo ha incrementando la emoción de sus fanáticos y fanáticas con un nuevo avance.

El estreno de la esperada secuela de Super Mario Bros: La Película está cada día más cerca de arribar a los cines, por lo que Nintendo lanzó un nuevo adelanto de ‘The Super Mario Galaxy’, el cual presenta elementos clásicos del videojuego en tan sólo 30 segundos de duración.

Tras el primer adelanto oficial realizado el año pasado, la emoción de los seguidores y seguidoras de esta fantástica historia han seguido de cerca las actualizaciones, creando teorías y alimentando la expectativa para su próximo estreno.

¿Qué muestra el nuevo adelanto de Super Mario Galaxy?

Encabezado por la leyenda “La Galaxia espera”, este adelanto de treinta segundos muestra elementos clásicos en las aventuras de Super Mario Bros, destacando personajes como Rosalina y Bowser Jr., los nuevos integrantes a la aventura.

A pesar de su corta duración, el avance ha incendiado la emoción de fanáticos y fanáticas, quienes no perdieron el tiempo para señalar todas las pistas ocultas, tales como un vistazo a Neo Bowser City o la versión ‘Fury Bowser Jr.’, quien se prepara para la batalla.

Sin embargo, quien se roba la atención, ha sido el adorable Yoshi, el icónico compañero dinosaurio de Mario que resalta su tradicional forma de ataque: comer al enemigo con su extensa lengua, lanzándolo posteriormente en forma de huevo.

The Super Mario Galaxy: ¿Cuándo será su estreno en cines?

La película se estrenará como parte de la celebración por el 40 aniversario de Super Mario Bros. el día 1° de abril del año 2026, ¡muy cerca!

Level up. The Super Mario Galaxy Movie is only in theaters April 1. pic.twitter.com/74fkKVuVZF — The Super Mario Galaxy Movie (@supermariomovie) February 6, 2026

El objetivo de esta secuela es igualar el éxito de su predecesora, quien se postuló como la segunda película más taquillera de su año, sólo superada por Barbie, y cuyo total de recaudación se aproximó a los 1.360 millones de dólares en la taquilla mundial; esto la convirtió en la —hasta el momento— adaptación filmográfica de un videojuego más exitosa de la historia.

Super Mario Galaxy extiende su cast protagónico

La secuela de Super Mario Bros: La Película aún estará encabezada por las voces de Chris Pratt como el temerario protagonista Mario, Anya Taylor-Joy en el papel de la valiente Princesa Peach y Charlie Day detrás del amable Luigi, mientras que Jack Black volverá como el icónico Bowser.

Cast de Super Mario Galaxy El reparto original se mantendrá en la secuela.

No obstante, la película contará también con la participación de Brie Larson, actriz que dio vida a ‘Capitana Marvel’ y ganadora del Óscar, Brie Larson, quien dará voz a Rosalina.

Mientras que, el encargado de la voz de Bowser Jr. será el actor y cineasta Benny Safdie, quien ha actuado en Oppenheimer y Licorice Pizza.