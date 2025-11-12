¡Super Mario Bros vuelve al cine! Nintendo reveló el primer tráiler de la secuela ‘The Super Mario Galaxy’

The Super Mario Galaxy Movie Nintendo lanzó el primer avance oficial de la secuela de Super Mario Bros. (Nintendo)

En una galaxia no tan lejana, en realidad, en la galaxia que habitamos y en el planeta Tierra que tratamos de no destruir por completo (o tan rápido) para ser testigos de las nuevas películas que el cine promete, Nintendo lanzó el primer avance oficial de su nueva película The Super Mario Galaxy.

El tráiler, anunciado este miércoles 12 de noviembre de 2025 a través de las redes oficiales de Nintendo, reveló dos personajes destacados en las aventuras de los videojuegos: la Princesa Rosalina y Browser Jr., quien apunta a ser el villano de esta nueva entrega.

En el adelanto, los colores fantásticos destacan, portales a múltiples planetas que los protagonistas recorrerán en sus nuevas aventuras y que prometen igualar la emoción que la primera película inspiró tanto en sus fanáticos nostálgicos como en el nuevo público.

Acompañado, por supuesto, del humor y la acción necesaria para llevar un videojuego a la pantalla grande.

Super Mario Galaxy: ¿Cuándo saldrá en cines?

La película se estrenará como parte de la celebración por el 40 aniversario de Super Mario Bros. el día 3 de abril del año 2026, ¡sólo algunos meses de espera!

The Galaxy awaits. The official trailer for The Super Mario Galaxy Movie is here. Only in theaters April 2026. pic.twitter.com/OdBMGOlgXO — Nintendo of America (@NintendoAmerica) November 12, 2025

A su vez, Nintendo confirmó que el universo de videojuegos de Super Mario se extenderá con propuestas tales como Mario Tennis Fever, que llegará en febrero 2026, y Yoshi and The Mysterious Book, que carece de fecha exacta, pero está previsto también para el año 2026.

El objetivo de esta secuela es igualar el éxito de su predecesora, quien se postuló como la segunda película más taquillera de su año, sólo superada por Barbie, y cuyo total de recaudación se aproximó a los 1.360 millones de dólares en la taquilla mundial.

Es, hasta ahora, la adaptación filmográfica de un videojuego más exitosa de la historia.

¿The Super Mario Galaxy tendrá el mismo reparto?

La secuela de Super Mario Bros: La Película aún estará encabezada por las voces de Chris Pratt como el temerario Mario, Anya Taylor-Joy en el papel de la valiente Princesa Peach y Charlie Day detrás del amable Luigi.

Super Mario Galaxy Rosalina y Bowser Jr. se unen a la aventura. (Nintendo)

Por supuesto, Jack Black volverá a su icónica interpretación del (ya no tan feroz) Bowser, quien se encuentra en una cárcel en Reino Champiñón.

En esta nueva aventura, se unirá la actriz que dio vida a ‘Capitana Marvel’ y ganadora del Óscar, Brie Larson, como voz de Rosalina.

Mientras que, el encargado de la voz de Bowser Jr. será el actor y cineasta Benny Safdie, quien ha actuado en Oppenheimer y Licorice Pizza.

Los fanáticos y fanáticas de Super Mario Bros. han compartido en redes sociales su entusiasmo por ver adaptado uno de los videojuegos más queridos en el medio y esperan el filme con altas expectativas.