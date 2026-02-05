¿Cuánto cobrará Bad Bunny por su show de medio tiempo en el Super Bowl LX?

Fecha del Super Bowl 2026 y posible setlist de Bad Bunny

El mundo está a punto de presenciar un momento histórico en el entretenimiento cuando Bad Bunny sea el artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, uno de los eventos televisivos más vistos del planeta, programado para el próximo domingo 8 de febrero de 2026 desde el Levi’s Stadium en Santa Clara, California.

Pero hay una pregunta que ronda a millones de fans y a los medios especializados: ¿cuánto va a cobrar el reguetonero puertorriqueño por su presentación? La respuesta es, en muchos sentidos, inesperada y nos obliga a entender mejor la lógica detrás de uno de los espectáculos musicales más grandes del año.

¿Cuánto cobrará Bad Bunny por su presentación en el Super Bowl?

Contrario a lo que muchos podrían suponer sobre el alto caché de un artista de su nivel, Bad Bunny no recibirá un pago directo por su show de medio tiempo en el Super Bowl LX. Esta situación se debe a una política histórica de la National Football League (NFL): los artistas que encabezan este espectáculo no reciben honorarios artísticos por su presentación.

En lugar de un salario habitual, la NFL asume todos los costos de producción y logística del espectáculo, que pueden ascender a más de 10 millones de dólares, financiados junto con patrocinadores como Apple Music y socios creativos como Roc Nation.

El pago que sí puede existir se limita a pagos simbólicos por día de show y ensayos, regulados por convenios laborales, que se estiman en cifras mínimas, en algunos informes rondando solo unos pocos miles de dólares, lejos de los ingresos habituales de un artista como él.

Aunque puede sonar sorprendente, para los artistas de primer nivel el valor real de un halftime show no está en el pago directo, sino en la exposición global que genera un evento seguido por más de 100 millones de espectadores solo en Estados Unidos, sin contar audiencias internacionales en streaming y redes sociales.

En otras palabras, esta exposición suele traducirse en incrementos radicales en reproducciones y ventas digitales, mayor visibilidad de catálogo y estilo musical, posibilidad de nuevas giras, presentaciones y contratos con marcas y refuerzo de posicionamiento como figura global.

Por ejemplo, artistas que han encabezado el halftime show en años recientes han visto aumentos de cientos de porcentajes en sus reproducciones digitales y ventas posteriores al show.

¿Por qué se vuelve tan relevante su presentación en el Super Bowl?

El artista, uno de los cantantes más escuchados del mundo, llega a este evento tras un año excepcional —incluyendo ganar el premio Álbum del Año en los Grammy 2026— y promete una presentación que celebre sus raíces latinas y su identidad cultural muy a pesar de los ciudadanos estadounidenses que han repudiado esta presentación, incluido el presidente Donald Trump.

Es por ello que esta presentación podría ser la más vista de todos los tiempos, ya que, en un momento en donde se vive bastante tensión, en gran medida por los homicidios cometidos por agentes del ICE contra población migrante —y estadounidense— la representación latina en un evento de este calado se proyecta como una disidencia latina recalcitrante para todos los haters de la migración.