Ganadores Sorteo Zodiaco 1734: Resultados HOY domingo 8 de febrero Lotería Nacional

Sorteo Zodiaco 1734 Lotería Nacional 8 de febrero 2026 Fotoarte: La Crónica

El Sorteo Zodiaco 1734 de la Lotería Nacional se celebró este domingo 8 de febrero, despertando la expectativa de miles de jugadores en todo México que esperaban conocer los resultados hoy para conocer si tu boleto corrió con suerte.

Como cada semana, el tradicional sorteo repartió una bolsa millonaria y premios en efectivo que pueden cambiar la vida de los afortunados. A continuación te compartimos los números ganadores, resultados oficiales y la lista completa de premios para que verifiques tu boleto al instante.

Lista completa de resultados del Zodiaco 1734, domingo 8 de febrero

¿Ya tienes tu billete? Esta es la lista completa de números ganadores.

¿A qué hora es el Sorteo Zodiaco 1734 de la Lotería Nacional?

Como cada domingo, el sorteo comienza en punto de las 20:00 horas desde el salón oficial de la Lotería Nacional. A esta hora puedes sintonizar el canal de YouTube y verificar si fuiste uno de los ganadores.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Zodiaco 1734 del 8 de febrero 2026

Para no perderte ni un segundo de este sorteo puedes seguir la transmisión en vivo desde el canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional. Todos los sorteos se llevan a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Édison, en la CDMX. Aquí puedes ver la transmisión:

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Zodiaco 1734 de la Lotería Nacional?

Los resultados oficiales del Sorteo Zodiaco 1734 están disponibles en el sitio web de la Lotería Nacional, una fuente confiable para verificar los números ganadores. También pueden consultarse en los expendios autorizados en todo el país, donde se publican los resultados tras cada sorteo.

La institución ofrece además un verificador digital de cachitos, herramienta que permite a los participantes conocer al instante si su número resultó premiado, con solo ingresar los datos de su boleto desde cualquier dispositivo.

¿Cómo cobrar tu premio?

Si tu billete resultó premiado, puedes cobrar tu premio en las oficinas de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, ubicadas en Plaza de la República No.117, Primer Piso, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 13:00 horas.

Cómo verificar si tu boleto es ganador:

Visita la página oficial de la Lotería Nacional:​ Accede a la sección “Consulta de Resultados”.​ Selecciona “Sorteo Zodiaco” e ingresa el número de tu billete junto con el signo zodiacal correspondiente.​ Haz clic en “Buscar” para conocer el resultado.​

¿Cuánto cuesta un “cachito” del Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional?

Si quieres probar tu suerte el próximo domingo, el costo del cachito y la serie para concursar hasta por 7 millones de pesos, son los siguientes: