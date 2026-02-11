Expo Muebles PLACENCIA 2026: fecha, hora, dónde será y cuáles son las promociones y descuentos que podrás encontrar

¿Te imaginas encontrar las últimas tendencias en muebles y decoración con precios realmente bajos? La Expo Muebles PLACENCIA 2026 llegó para hacer ese sueño realidad. Del viernes 13 al lunes 23 de febrero, se vivirá la exhibición más grande de muebles y decoración en el país, con propuestas para todos los espacios de tu casa y presupuestos.

Más que una venta, esta expo es una oportunidad para explorar diseños exclusivos, conocer diferentes materiales, colores y dejar que asesores especializados te ayuden a encontrar justo lo que tu hogar necesita.

Lo que la hace la expo favorita del año

Esta edición del evento no es solo pasartela viendo muebles bonitos. Tiene cositas que la vuelven única:

Atención personalizada de asesores en interiorismo , para que tu compra vaya con tu estilo

, para que tu compra vaya con tu estilo Servicio de guardería gratuito

Snack Bar sin costo

Envío a domicilio con montaje incluido

Descuentos que valen la pena

Si lo que te frena a veces es el precio, este evento llega con sorpresas y descuentos de hasta 55%, así como planes de hasta 12 meses sin intereses que hacen más fácil renovar tus espacios. Esto aplica tanto en las tiendas físicas como en la tienda en línea, desde el primer hasta el último día de la expo.

La Expo Muebles PLACENCIA 2026 ocurrirá en cada una de las tiendas de Muebles PLACENCIA en Guadalajara y también en su tienda en línea, siendo una exhibición gigante de muebles y decoración.

No te pierdas la oportunidad para inspirarte, descubrir tendencias, encontrar regalos funcionales para tu casa y transformar espacios clave.