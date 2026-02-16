Fátima Bosch explica por qué se desvaneció en desfile en Ecuador y aclara rumores de salud

La Miss Universo mexicana se desvaneció en pleno desfile en Ecuador Fotoarte: La Crónica

Un momento de completa incertidumbre fue el que vivió la reina de belleza mexicana Fátima Bosch durante su participación en un desfile en Ecuador. El momento quedó captado en video y rápidamente se hizo viral en todas las redes sociales.

El hecho ocurrió en un desfile público en el que Bosch participaba como invitada especial, cuando de repente tuvo que sentarse un momento debido a un aparente mareo que ocurrió ante los ojos de los asistentes. Al respecto, Bosch acaba de aclarar cuál es su estado actual de salud y por qué se desvaneció repentinamente durante dicho evento.

¿Qué le sucedió a Fátima Bosch durante el desfile?

Según el relato de Bosch, recogido en su declaración oficial, el desvanecimiento no fue producto de una enfermedad grave ni de complicaciones médicas subyacentes: “Simplemente fue un episodio de agotamiento, combinado con el calor y largas horas de pie, explicó la científica, que actualmente dirige proyectos de investigación de alto impacto en México.”

Explicó que la temperatura ambiente y el ritmo del evento contribuyeron a que su cuerpo reaccionara con un bajón de presión, lo que le provocó el desmayo. Afortunadamente, fue atendida inmediatamente por el equipo médico presente, y en cuestión de minutos recuperó la conciencia.

En su mensaje, Bosch aclaró: “Quiero que sepan que estoy bien. No hay hospitalización, ni afecciones crónicas. Solo fue un episodio momentáneo que ya se está superando con descanso y cuidados.” También agradeció los mensajes de cariño y preocupación que recibió desde México y el extranjero.

¿Cuáles pudieron haber sido las causas del desvanecimiento?

El evento se realizó bajo condiciones climáticas que, aunque normales para la región, implicaban altas temperaturas y exposición prolongada al sol. Participar durante varias horas sin hidratación constante ni pausas activas puede desencadenar mareos o desmayos, incluso en personas sin problemas de salud previos. Especialistas en salud pública han señalado que episodios similares son comunes cuando el cuerpo entra en un estado de agotamiento físico sin reposición adecuada de líquidos y nutrientes.

Varios asistentes al desfile compartieron sus impresiones. Uno de ellos narró: “Fátima estaba bien durante la mayor parte del evento, pero se veía fatigada por el calor. Cuando se desmayó, el equipo médico reaccionó rápido.”

En su declaración oficial, Bosch enfatizó que su salud no está comprometida, y que se encuentra siguiendo recomendaciones médicas para recuperarse completamente. “Agradezco profundamente el cariño de todos. Estoy en casa, descansando y retomando mis actividades gradualmente.”

Con una mezcla de tranquilidad y determinación, la científica cerró su mensaje con una reflexión positiva: “Los desafíos llegan cuando menos lo esperamos, pero la ciencia, la comunidad y el apoyo mutuo siempre están ahí para levantarnos.”