¿Se cayó X (Twitter)? La plataforma presenta fallas este lunes 16 de febrero

Falla Twitter La aplicación está sufriendo fallas en su versión móvil y web este inicio de semana

Inicia la semana y también las fallas con las plataformas. Una vez más, la red social X (antes Twitter) está presentando fallas a nivel global este lunes 16 de febrero, generando frustración en millones de personas usuarias, pero ten la seguridad de que no es tu internet el que anda fallando

Falla global afecta Twitter este lunes 16 de febrero

Desde las primeras horas del día, varias personas reportaron que la red social andaba “lenta” y que estaba presentando algunos problemas al cargar. Ahora, cerca del medio día (hora CDMX) la plataforma dejó de funcionar, por lo que no deja acceder a las funciones principales como hacer publicaciones, cargar videos, revisar tendencias ni perfiles.

Cae Twitter La plataforma muestra error al momento de realizar una búsqueda o revisar las tendencias.

Los problemas en este tipo de aplicación suelen deberse a saturación de los servidores, mantenimiento o algún reinicio programado de los mismos, por lo que deberás tener paciencia para poder acceder de nueva cuenta al feed de inicio de tu X.

Por lo general, estas situaciones se solucionan en algunos minutos u horas, cuando mucho. Te recomendamos que estés al pendiente y actualizando constantemente para poder acceder nuevamente,