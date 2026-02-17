Exatlón México, Batalla Colosal: ¿Quién gana hoy 17 de febrero? Esta noche, el premio será un viaje a Punta Cana; conoce quién será el ganador de la Batalla Colosal este 17 de febrero (Exatlón México)

Quienes resulten vencedores esta noche en la Batalla Colosal ganarán un viaje a Punta Cana en República Dominicana, mientras que también se disputará una motocicleta. Conoce al ganador del martes 17 de febrero en Exatlón México.

Con la victoria de la Villa 360 de este lunes por parte de los Azules, el equipo desea mantener sus victorias ahora con la Batalla Colosal, mientras que los Rojos se mantienen motivados tras eliminar a Natali en el Duelo de Eliminación.

Por lo que, si deseas conocer cuál será el equipo que vencerá esta noche, aquí te decimos cuáles son los rumores y spoilers sobre el ganador de hoy de la Batalla Colosal en Exatlón México.

¿Quién gana la Batalla Colosal en Exatlón México hoy martes 17 de febrero?

Tras el inicio de la semana 21, con la victoria de los Azules en la Villa 360, esta noche ambos equipos se estarán disputando un viaje a Punta Cana, el cual puede levantar los ánimos del equipo vencedor de la Batalla Colosal y determinar el ritmo para próximos enfrentamientos.

Por lo que, de acuerdo con diferentes rumores en redes sociales, así como lo compartido por insiders, el ganador de la Batalla Colosal este martes 17 de febrero será el equipo Rojo.

¿A qué hora y dónde ver Exatlón México hoy?

El capítulo de la Batalla Colosal de este martes 17 de febrero en Exatlón México dará inicio de manera regular a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) en Azteca Uno.

También podrás seguir la transmisión en vivo de Exatlón México en cualquier dispositivo móvil desde su página web oficial, que lleva el mismo nombre del canal.

¿Qué pasará hoy en el capítulo de Exatlón México?

Además del viaje a Punta Cana en República Dominicana, el cual probablemente sea ganado por los Rojos en la Batalla Colosal, este martes 17 de febrero también se estará disputando una motocicleta para alguna de las competidoras femeninas.

No obstante, en los avances mostrados sobre lo que ocurrirá esta noche se puede observar que Dani del equipo Azul resultará lesionada tras una caída, sin revelarse si podrá seguir compitiendo, ya que únicamente se muestra una ambulancia.