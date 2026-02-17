Miércoles de ceniza 2026: misas, horarios y actividades en la Basílica de Guadalupe

Miércoles de Ceniza La Basílica de Guadalupe estará realizando la imposición de ceniza en diferentes horarios a lo largo del día.

Este 18 de febrero se celebra el miércoles de ceniza, una celebración católica que marca el inicio de la cuaresma, un periodo de preparación espiritual rumbo a la Semana Santa y la Pascua. Como cada año, la basílica de Guadalupe, lleva a cabo su programa de misas y actividades para la imposición de ceniza, misma a la que cualquiera puede asistir o seguir a través de las transmisiones en vivo.

¿Por qué se impone la ceniza y qué significa?

El rito de la imposición de la ceniza en el Miércoles de Ceniza marca el inicio de la Cuaresma en la Iglesia Católica y tiene un profundo significado penitencial. De acuerdo con el Catecismo y las orientaciones litúrgicas del Vaticano, la ceniza, que tradicionalmente se obtiene al quemar los ramos bendecidos del Domingo de Ramos del año anterior, simboliza la fragilidad y caducidad de la vida humana, así como el llamado a la conversión y al arrepentimiento de los pecados.

Al imponerla sobre la frente de los fieles en forma de cruz, el ministro pronuncia fórmulas como “Conviértete y cree en el Evangelio” o “Recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás”, recordando tanto la condición mortal del ser humano como la invitación a renovar la fe y la vida cristiana durante los 40 días de preparación para la Pascua.

Misas y horarios de la basílica de Guadalupe para el miércoles de ceniza 2026

Estas son las misas que se llevarán a cabo y los horarios de imposición de ceniza en la Basílica de Guadalupe

Rezo de Laudes | 8:30 horas

El rezo de Laudes es la oración de la mañana dentro de la Liturgia de las Horas, la oración oficial de la Iglesia Católica que santifica los distintos momentos del día. Según las normas litúrgicas publicadas por el Vaticano, las Laudes se celebran al amanecer y están compuestas principalmente por salmos, un cántico evangélico (el Benedictus), lecturas breves e intercesiones, con el sentido de alabar a Dios al iniciar la jornada y encomendarle las actividades del día.

Misa Coral de Cabildo | 9:00 horas

La misa coral de cabildo es una celebración eucarística solemne presidida por el cabildo eclesiástico, el cuerpo de canónigos encargado del culto en una catedral o basílica, en la que se subraya el carácter comunitario y solemne de la liturgia mediante el canto y la participación estructurada del clero.

Horarios de imposición de ceniza

10:00 horas

12:00 horas

14:00 horas

16:00 horas

18:00 horas

Cada imposición de ceniza estará acompañada de la celebración de la palabra previamente y será abierto a quienes quieran recibirla.