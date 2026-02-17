¿Por qué se canceló la pelea de Alana Flores contra Samadhi Zendejas? Supernova Génesis lo explica y asegura que encontrarán nueva retadora

Supernova Boxing publica comunicado sobre la renuncia de Samadhi Zendejas Supernova Génesis publicó un comunicado para aclarar el retiro de Samadhi Zendejas; la pelea de la actriz contra Alana Flores prometía ser uno de los eventos estelares de la edición 2026.

La pelea entre Samadhi Zendejas y Alana Flores programada para el evento Supernova Génesis 2026 se convirtió en una de las controversias más comentadas desde su anuncio hasta el día de hoy, especialmente tras la revelación de los desacuerdos en las negociaciones del combate.

Tras el comunicado de Zendejas, eliminado posteriormente de su cuenta oficial de Instagram, la polémica incrementó y Supernova Génesis se ha pronunciado públicamente para aclarar las razones detrás de la pelea cancelada.

Supernova Génesis anuncia que el equipo de Samadhi aplicó ‘ghosting’

El evento agendado para el 26 de abril del año presente, teniendo por escenario la Arena de la Ciudad de México y que sería transmitido mediante Netflix, fue cancelado tras la abrupta salida de la actriz Samadhi Zendejas, quien comunicó a sus seguidores y seguidoras su participación no podría concretarse como deseaba.

De acuerdo con este anuncio transmitido en su cuenta el jueves 12 de febrero, Zendejas esperaba el evento con “mucha ilusión”, mas no dio razones específicas respecrto a su retiro, por lo que este martes 17 de febrero, la organización Supernova Génesis presentó un comunicado que aclaró las dudas de los seguidores y seguidoras de este combate.

“Lamentamos profundamente que, por causas ajenas a nuestra organización y a la voluntad de Alana Flores, el combate pactado contra Samadhi Zendejas no se llevará a cabo tras la decisión de esta última de retirarse”, escribió el equipo de Supernova Boxing.

En el resto del comunicado, detallaron que la razón detrás de esta abrupta decisión estuvo ligada a un desacuerdo en el peso estipulado para la pelea, en el que la organización trató de hallar un punto medio para ambas competidoras.

Con pesos de 50.7 kg (Alana) y 57.8 kg (Samadhi), Supernova Boxing negoció una reducción de peso en la actriz para igualar el combate, iniciando con 53 kg hasta llegar a un acuerdo por parte de Alana para aceptar competir contra un peso de 55 kg, la respuesta de Samadhi fue silencio absoluto.

En el comunicado, Supernova señaló que se enfrentaron a la “interrupción total de la comunicación por parte del equipo de Samadhi”, enterándose del retiro de la actriz por vías no oficiales.

Supernova Génesis buscará nueva retadora para Alana Flores

El equipo de Supernova Boxing ofreció una disculpa al público que esperaba ansiadamente el encuentro, destacando que seguidores y seguidoras merecen un encuentro entre dos rivales capaces de “tomar en serio el ring”.

Debido a esto, Supernova anunció que están en la búsqueda activa de una nueva retadora para la pelea, señalando que el compromiso, el respeto y la ética son valores innegociables para la organización.

De acuerdo con el comunicado, la búsqueda se dirigirá a una “rival digna; alguien que sí esté a la altura del desafío, que comparta los valores deportivos de Alana y tenga la valentía de cumplir hasta el final”.

¿Qué opina Alana Flores del retiro de Samadhi Zendejas?

La boxeadora amateur e influencer respondió al anuncio del retiro de Samadhi Zendejas, transmitiendo las razones a través de un video en sus redes sociales.

“Toda la negociación siempre fue en base a esta información”, señaló Flores, presentando una captura de pantalla de la conversación que Supernova Boxing con un miembro del equipo de Samadhi; en los mensajes, mostró que estaba al tanto del peso de 57.8 kg de la actriz, por lo que las negociaciones se dieron a partir de ahí y nunca existió la condición de bajar 10 kilos que Zendejas señaló.

Alana Flores declaró que “está dispuesta” a pelear sin un límite de peso, asegurando que lo tomaría como un nuevo reto, sin embargo, mostró su descontento con la decisión y retó a la actriz a “terminar lo que empezó”.