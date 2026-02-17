Resultados Lotería Nacional 17 de febrero 2026: números ganadores del Sorteo Mayor 4002

Sorteo Mayor 4002 de la Lotería Nacional Este martes 17 de febrero se dan a conocer los números ganadores (Crónica Digital)

El Sorteo Mayor 4002 de la Lotería Nacional se celebró este martes 17 de febrero de 2026, jornada en la que se darán a conocer los números ganadores de uno de los sorteos más representativos del calendario de la institución.

La edición estuvo dedicada al 56 aniversario de la Cruz Roja Mexicana, reconocimiento que destacó el papel de sus Colectas Nacionales como mecanismo de participación social.

¿De cuánto es el premio del Sorteo Mayor 4002?

Para esta emisión, la Lotería Nacional dispuso una bolsa total de 66 millones 99 mil pesos, cifra que refleja la relevancia económica del Sorteo Mayor dentro de la programación anual de sorteos oficiales.

El premio mayor alcanzó los 21 millones de pesos, distribuidos en tres series de siete millones cada una. Este esquema permite que más de un billete pueda obtener la recompensa principal.

Cada fracción o “cachito” tuvo un precio de 30 pesos, con la posibilidad de obtener hasta 350 mil pesos como premio máximo por fracción, según la proporción correspondiente al billete completo.

El sorteo contempló además 18 mil 760 premios y reintegros, elemento clave para quienes evalúan las probabilidades de obtener algún beneficio al participar.

Transmisión en vivo | Resultados del Sorteo Mayor 4002 de la Lotería Nacional

La ceremonia del Sorteo Mayor se transmite en tiempo real a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional, plataforma desde la que los participantes siguieron el proceso completo del sorteo.

Durante la sesión se anuncian los números ganadores mediante el procedimiento tradicional, incluido el correspondiente al premio mayor.

La grabación permanece disponible en los canales institucionales, lo que permite revisar la transmisión completa y verificar los resultados anunciados.

¿A qué hora es el Sorteo Mayor 4002 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Mayor 4002 se realiza a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, horario habitual establecido para este tipo de sorteos.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Mayor 4002?

Los resultados oficiales pueden verificarse en los expendios autorizados de la Lotería Nacional, donde se publican los listados correspondientes al sorteo.

También se encuentran disponibles mediante el verificador digital en el sitio oficial de la institución, herramienta que permite ingresar el número y la serie del billete para confirmar de forma inmediata si se obtuvo premio.

De forma complementaria, los resultados completos se difunden en redes sociales y canales institucionales, lo que amplía el acceso a la información para los participantes en todo el país.