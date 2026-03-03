Difunden video de Antonio de la Rúa escuchando a Shakira en el Zócalo, muy atento a Día de Enero

Difunden video de Antonio de la Rúa escuchando a Shakira en el Zócalo, muy atento a Días de Enero El ex de Shakira fue captado escuchando “Días de Enero” en el concierto del Zócalo de la CDMX; la canción fue escrita para él (@shakira y @SnowyWolf_83)

Fans captaron a Antonio de la Rúa, ex de Shakira, durante el concierto que la colombiana dio en el Zócalo de la Ciudad de México cuando cantaba “Día de Enero”, canción escrita para él.

El pasado domingo 1 de marzo, Shakira culminó su gira en México de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, con un concierto completamente gratuito en el Zócalo capitalino, en el que asistieron 400 mil fanáticos para escucharla cantar sus más grandes éxitos.

Con su concierto en la Ciudad de México, Shakira rompió el récord de mayor número de asistentes en un concierto, superando a Los Fabulosos Cadillacs.

Sin embargo, a días de haberse llevado a cabo su concierto, en redes sociales se comenzó a viralizar un video del ex de Shakira, Antonio de la Rúa, mientras sonaba “Día de Enero”, la cual fue escrita para él.

Video viral: Así reaccionó Antonio de la Rúa al escuchar “Día de Enero” en vivo

En el video compartido en redes sociales se puede observar a Antonio de la Rúa en el concierto de Shakira el pasado 1 de marzo, mientras la colombiana cantaba “Día de Enero”.

En las imágenes se observa al ex de Shakira sentado mirando de manera pensativa el concierto de Shakira, mientras se escucha de fondo “Día de Enero”.

Después de que el video se viralizara, usuarios comenzaron a especular sobre un posible nuevo romance entre ambos, aunque nada ha sido confirmado.

Lo cierto es que Antonio de la Rúa, hijo del expresidente de Argentina Fernando de la Rúa, ha sido captado en diferentes presentaciones de Shakira durante su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Sin embargo, diversos reportes señalan que la presencia de Antonio de la Rúa se debe a una relación únicamente laboral, involucrándose en la producción de la actual gira de la cantante.

Shakira y Antonio de la Rúa se conocieron a inicios de los 2000, tras una cena con amigos en común, tiempo después comenzaron una relación la cual duró casi una década.

Aunque inicialmente ambos aseguraron que habían terminado en buenos términos, tiempo después el argentino demandó a Shakira por temas contractuales. Finalmente, los juzgados fallaron a favor de la cantante y fue hasta años recientes que se les volvió a ver colaborando juntos.