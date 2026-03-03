Estos fueron los mejores momentos del perrito, Leo Leclerc en la boda de Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux

La Fórmula 1 tuvo una pausa romántica este fin de semana, pues Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux se dieron el “sí” en una ceremonia civil celebrada en Mónaco.

La boda fue privada, elegante y con el aire sofisticado que caracteriza a la feliz pareja; sin embargo, hubo un detalle que robó cámara y corazones: Leo, el inseparable perrito de la pareja, se convirtió en la verdadera estrella del álbum nupcial compartido en redes sociales.

Una boda civil íntima en el corazón de Mónaco

Apegados a su estilo clásico, la pareja optó por una ceremonia discreta, nada de despliegues excesivos ni miles de invitados. Fue un evento sobrio, con familiares y amigos cercanos.

Las primeras imágenes difundidas muestran a Leclerc con un traje clásico en tonos neutros, mientras Alexandra apostó por un look minimalista que combinó elegancia y frescura. La atmósfera temática del evento fue cálida y llena del glamour natural de Mónaco.

La noticia de la boda civil de Charles Leclerc rápidamente se volvió tendencia en buscadores y redes sociales, donde fans del piloto celebraron esta nueva etapa en su vida personal.

Leo Leclerc, el invitado que se robó el show

Si algo quedó claro tras la publicación de los álbums oficiales, es que Leo no fue un simple espectador. El perrito Dachshund que acompaña a la pareja desde 2024, apareció en varias fotografías clave, posando con naturalidad entre los recién casados.

En una de las imágenes más comentadas, Leo se ubica al centro, como si supiera que el momento también le pertenecía. Esa escena detonó miles de reacciones y convirtió al lomito en protagonista inesperado de titulares internacionales.

No es la primera vez que el piloto y su ahora esposa presumen a su mascota en redes sociales, pero ahora Leo dio el salto definitivo al estrellato como uno de los perritos más famosos de la industria. En cuestión de horas, su nombre comenzó a figurar entre las búsquedas relacionadas con la boda de Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux.

El amor en tiempos de Fórmula 1

Para quienes siguen la trayectoria del piloto de Ferrari, este momento marca un contraste interesante. Acostumbrado a la presión de las pistas y a la velocidad extrema, Leclerc mostró su faceta más serena y personal.

La relación con Alexandra se había mantenido relativamente reservada, aunque en eventos públicos ya se les veía cómodos y cómplices. Esta boda civil confirma que la historia va más allá de las apariciones en el paddock.

Además, el timing no pasó desapercibido: en plena temporada de Fórmula 1, el piloto decidió hacer una pausa para priorizar su vida personal. Un gesto que sus seguidores interpretan como señal de estabilidad emocional antes de volver a competir.

Las fotos más virales en redes sociales

Los álbums y videos compartidos tras la ceremonia tuvieron un efecto inmediato. Portales internacionales, tanto de sociales como del mundo del deporte, retomaron las imágenes y destacaron la naturalidad de la pareja en convivencia con Leo.

Leo Leclerc recostado en el vestido de Alexandra Saint

Leo, el perrito Dachshund de Charles Leclerc, apareció hasta en el pastel

Formó parte de la sesión de fotos oficiales de la pareja

Leo Leclerc: uno de los perritos más famosos de la industria

Lo más comentado sobre la boda entre Alexandra y Charles Leclerc

Entre los elementos más comentados están:

El estilo minimalista del vestido de novia de Alexandra Saint Mleux

Su elección de vestido y joyería apostó por líneas limpias y un maquillaje sutil, alineado con las tendencias actuales de bodas civiles elegantes.

La mexicana originaria de Cancún, Quintana Roo, usó un vestido hecho a la medida por Paolo Sebastián con un escote off-shoulder y falda en corte sirena.

La pieza lucía detalles en encaje chantilly con flores y mariposas bordadas a mano.

La complicidad de Alexandra y Charles Leclerc

Las fotografías transmiten cercanía real entre ellos y momentos con mucha química, lejos de poses rígidas o artificiales.

La presencia estelar de su perrito, Leo

Cada aparición del perrito generó una oleada de comentarios en redes sociales. Para muchos fans, fue el detalle que humanizó e hizo soñar a miles aún más con el evento.

Una nueva etapa para Charles Leclerc

La boda civil del piloto no solo representa un paso importante en su vida sentimental, también fortalece su imagen pública como figura que equilibra disciplina deportiva y estabilidad personal.

Mientras el campeonato sigue su curso, la conversación digital ahora combina términos como "Charles Leclerc boda", "Alexandra Saint Mleux esposa", y "Leo perrito de Leclerc", impulsando un fenómeno mediático que mezcla deporte, celebridades y ternura animal.