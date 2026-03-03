Exatlón México, Batalla Colosal: ¿Quién gana hoy 3 de marzo? Esta noche se disputará la Batalla Colosal, además de una nueva competencia; conoce quién gana hoy 3 de marzo en Exatlón México (Exatlón México)

Esta noche se llevará a cabo la Batalla Colosal, además de una nueva competencia la cual promete importantes ventajas para quien la obtenga. Conoce quién gana hoy 3 de marzo en Exatlón México.

La semana 23 de Exatlón México comenzó con la victoria del equipo Azul por la Villa 360, mientras que los Rojos continúan lamentando la pérdida de Ella. Sin embargo, con la competencia de hoy podría marcar un punto de inflexión para ambos equipos.

Por lo que aquí te compartimos cuáles son los rumores y spoilers sobre quién será el ganador de este 3 de marzo de la Batalla Colosal en Exatlón México.

¿Quién gana la Batalla Colosal de Exatlón México hoy, 3 de marzo?

Esta noche ambos equipos intentarán ganar la Batalla Colosal para obtener uno de los premios que esta competencia ofrece y que puede levantar los ánimos para las próximas competencias.

Por lo que, de acuerdo con diferentes rumores en redes sociales, así como lo compartido por insiders, el ganador de la Batalla Colosal este martes 3 de marzo será el equipo Azul.

Por otra parte, en el capítulo de hoy se llevará a cabo una nueva competencia llamada Power Token, la cual según Antonio Rosique otorgará a quien la gane una ventaja estratégica importante.

Horario y dónde ver Exatlón México en vivo este martes 3 de marzo

El capítulo por la competición de la Batalla Colosal de este martes 3 de marzo en Exatlón México dará inicio a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) en su horario regular.

También podrás seguir la transmisión en vivo a través del canal de televisión abierta Azteca Uno, donde se transmite de manera habitual de lunes a viernes.

Otra opción para seguir el capítulo en vivo desde cualquier dispositivo móvil es en su página web oficial o bien en su App, las cuales llevan el mismo nombre.